Poznań: Miasto wyda 20,5 mln zł na remonty torowisk i trakcji

20,5 mln zł przeznaczy w tym roku Poznań na odnowę infrastruktury torowo-sieciowej. Wśród zaplanowanych prac znajdują się remonty na pętlach Zawady i Piątkowska oraz remont torowiska na ulicy Podgórnej; w mieście pojawią się też kolejne przystanki typu wiedeńskiego.

Miasto poinformowało, że w latach 2015-2020 na odnowę infrastruktury tramwajowej wydano około 145 mln zł.

"To kolejny rok, w którym przeznaczamy duże środki finansowe na naprawę torowisk w Poznaniu. Konsekwentne, stałe podnoszenie jakości infrastruktury torowo-sieciowej poprawia bezpieczeństwo, komfort jazdy pasażerów, ale także prędkość przejazdów i niezawodność komunikacji. Jeżeli tramwaje i autobusy mają być alternatywą dla samochodów, to muszą one jeździć szybko i sprawnie, a przede wszystkim bezpiecznie" - powiedział prezydent miasta Jacek Jaśkowiak.

Poznański magistrat podkreślił, że plan remontowy na ten rok jest ściśle skoordynowany z dużymi inwestycjami podnoszącymi standard transportu w Poznaniu, takimi jak np. trasa na Naramowice, przebudowa ronda Rataje, remont ul. Wierzbięcice, czy kolejny etap Programu Centrum.

Prace rozpoczną się w maju od remontu przy pętli Zawady, gdzie wymienione zostaną szyny na wjeździe i wyjeździe z pętli, wraz z odnowieniem nawierzchni drogowej. Roboty nie będą miały wpływu na komunikację tramwajową, ponieważ z uwagi na zmiany w transporcie wynikające z modernizacji ronda Rataje pętla jest czasowo zamknięta.

W czerwcu, z podziałem na dwa etapy, prowadzone będą prace utrzymaniowe na węźle Most Dworcowy. Miasto podało, że są one konieczne w związku z zaplanowanym w drugiej połowie roku rozpoczęciem kolejnego etapu Programu Centrum, który obejmie skrzyżowanie ul. Św. Marcin z al. Niepodległości.

W okresie wakacyjnym zaplanowane są prace torowe na pętli Piątkowska. Trasę w trakcie remontu obsługiwać będą wagony dwukierunkowe.

Podczas wakacji letnich zamknięty będzie ruch tramwajowy na ul. Starołęckiej od pętli Starołęka Mała do pętli Starołęka. Będzie tam prowadzona przebudowa stacji trakcyjnej, zasilającej sieć m.in. na ul. Starołęckiej.

Także na wakacje zaplanowano wymianę nawierzchni torowej wraz z odtworzeniem nawierzchni z kostki kamiennej na ul. Podgórnej - na odcinku od Al. Marcinkowskiego do ul. Szkolnej. Te roboty nie będą miały wpływu na komunikację i są skoordynowane z kolejnym etapem Projektu Centrum.

Na lato zaplanowano również przebudowę przystanków Rynek Jeżycki w ciągu ul. Dąbrowskiego oraz Sielska w kierunku Górczyna. Powstaną tam przystanki wiedeńskie, dzięki czemu będzie można bezpieczniej oraz dużo łatwiej wsiąść do i wysiąść z tramwaju.

W latach 2015-2020, kosztem ok. 145 mln zł zmodernizowano w mieście 20,5 km torowisk, 27 przystanków, 8 podstacji zasilających sieć trakcyjną, a także wymieniono 40,2 km sieci trakcyjnej, 36 zwrotnic i 24,7 km kabli trakcyjnych i zasilających.

