Poznań: MPK kupi pięć minibusów do obsługi linii osiedlowych

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o. (MPK) ogłosiło przetarg na zakup pięciu minibusów mogących przewieźć co najmniej 35 osób. Według planów pojazdy będą kursować na krótkich osiedlowych trasach – poinformowała spółka.

Prezes MPK Poznań Wojciech Tulibacki wyjaśnił, że zakup minibusów jest podyktowany wymogami i planami organizatora transportu w mieście. "Niewielkie autobusy, dzięki swoim gabarytom, dadzą możliwość przewozu osób w rejonach, które dziś, m.in. z uwagi na nośność i szerokość drogi, nie mogą liczyć na obsługę komunikacyjną" - zaznaczył.

Zastępca dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu Wojciech Miechowicz podkreślił, że minibusy będą obsługiwać stosunkowo krótkie trasy na osiedlach. "Ich zadaniem będzie dowiezienie pasażerów do linii tramwajowych i autobusowych, ale także zapewnienie komunikacji w obrębie osiedla, co podniesie atrakcyjność transportu publicznego. W najbliższym czasie propozycje linii minibusowych planujemy konsultować z radami osiedli" - wyjaśnił.

Oferty w ogłoszonym przetargu będą przyjmowane do 13 kwietnia. Przewoźnik chce kupić klimatyzowane pojazdy z konwencjonalnym napędem. Minibusy mają mieć od 7,5 do 8 m długości i całkowitą dopuszczalną masę 7,5 t. Pojazdy będą miały przynajmniej częściowo niską podłogę oraz rampę, dzięki której łatwiej będzie się dostać do wnętrza osobom niepełnosprawnym. Minibusy mają mieć co najmniej 35 miejsc dla pasażerów.

Obecnie najmniejsze autobusy w taborze MPK Poznań to dwa pojazdy Kapena 65C Urby mające 40 miejsc dla pasażerów oraz 26 Solarisów Urbino 8.6 z 50 miejscami. Zwycięzca ogłoszonego przetargu ma dostarczyć nowe pojazdy w IV kw. tego roku.

