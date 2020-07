Poznań: Od środy podwyżki cen biletów MPK

Od środy, 1 lipca zaczęła obowiązywać nowa taryfa biletowa w transporcie publicznym organizowanym przez ZTM w Poznaniu. Wzrosną m.in. ceny biletów jednorazowych i okresowych.

Od środy jednorazowy bilet do 10 minut w cenie 3 zł, zastąpi bilet 15-minutowy, którego koszt wyniesie 4 zł. Cena biletu do 45 minut także wzrośnie o 1 zł - z obecnych 5 zł do 6 zł, zaś cena biletu za przejazd do 90 min wzrośnie z 7 - do 8 zł.

Jak podkreślił poznański magistrat, stolica Wielkopolski chce "premiować osoby, które rozliczają podatek dochodowy w urzędzie skarbowym z siedzibą na terenie miasta Poznania lub jednej z 19 gmin objętych porozumieniem transportowym" - wówczas można będzie skorzystać np. z Biletu Metropolitalnego, Biletu Seniora lub biletu dla rodziców i dzieci z rodzin wychowujących czworo i więcej dzieci.

"Bilet Metropolitalny (BM) jest jednym z najbardziej popularnych biletów sieciowych. Koszt 30-dniowego BM na strefę A od 1 lipca 2020 r. wynosi 119 zł (niespełna 4 zł dziennie). Bilet uprawnia do przejazdów na wszystkich liniach w danej strefie taryfowej. Interesująca jest oferta Biletu Metropolitalnego na 366 dni. Jego koszt od 1 lipca 2020 r. będzie wynosił 949 zł (na strefę A) - czyli 79 zł miesięcznie. Decydując się na taki zakup pasażer uzyska 33-proc. rabat (w odniesieniu do kosztu 12 biletów 30-dniowych na strefę A). Oszczędność to 479 zł lub 4 miesiące bezpłatnych przejazdów" - wskazał magistrat.

Cena biletu okresowego na sieć na 30 dni na strefę A dla osób, które nie płacą podatku PIT na rzecz Poznania lub gmin objętych porozumieniami transportowymi wyniesie od 1 lipca 2020 r. - 149 zł.

W nowej taryfie będzie dostępny tylko jeden okresowy bilet na trasę - do 6 przystanków. Koszt 30-dniowego Biletu Metropolitalnego na trasę wyniesie 69 zł. Cena biletu dla osób, które nie płacą podatku PIT na rzecz Poznania lub gmin objętych porozumieniami transportowymi od 1 lipca 2020 r. będzie wynosić 86 zł.

Mieszkańcy miasta w wieku powyżej 65 roku życia mogą natomiast skorzystać z Biletu Seniora. Od 1 lipca cena Biletu Seniora na 366 dni wyniesie 90 zł, będzie również możliwość zakupu Biletu Seniora na 90 dni za 30 zł. Osoby, które ukończyły 70 rok życia korzystają z transportu publicznego na liniach ZTM bezpłatnie.

"Bilet 4+" to z kolei specjalny promocyjna oferta dla rodziców i dzieci z rodzin wychowujących czworo i więcej dzieci. Warunkiem jest prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego z minimum czworgiem dzieci w wieku do 18. roku życia lub 24. roku życia (w przypadku kontynuowania nauki) lub do ukończenia 26. roku życia (w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, któremu wydłużono czas edukacji, niezależnie od sytuacji materialnej). Osoby chcące skorzystać z takiego biletu muszą także rozliczać podatek dochodowy PIT w urzędzie skarbowym z siedzibą na terenie miasta Poznania lub gminy objętej porozumieniem międzygminnym. Cena biletu dla członków rodzin wychowujących czworo i więcej dzieci (4+) na 366 dni na strefę A+B+C+D od 1 lipca 2020 r. wyniesie 120 zł.

Uczniowie szkół podstawowych, których siedziba znajduje się na terenie Poznania lub gmin objętych porozumieniami międzygminnymi - będą mogli korzystać z rocznego biletu specjalnego (który zastąpi dotychczasowe uprawnienie do bezpłatnych przejazdów). Bilet będzie obowiązywał od 1 października do 30 września kolejnego roku na strefę A+B+C+D w cenie 60 zł.

Uczniowie szkół podstawowych, którzy obecnie korzystają z darmowej komunikacji na liniach ZTM -na podstawie ważnej legitymacji szkolnej- mogą korzystać z tego uprawnienia do końca września 2020 roku.

Od środy obowiązywać będą także zmiany taryfy opłat za przejazd korzystających z tzw. tPortmonetki na karcie PEKA.