Poznań: Pierwsze nowe wagony i unowocześnione lokomotywy z FPS zasilają flotę PKP Intercity

PKP Intercity odebrało już pierwsze 8 z puli 81 nowych wagonów wyprodukowanych przez poznańską Fabrykę Pojazdów Szynowych H. Cegielski – poinformowano w środę na konferencji prasowej w Poznaniu. Wartość całego kontraktu wynosi niemal 700 mln zł.

"Polska kolej z roku na roku rozwija się w coraz szybszym tempie, dzięki czemu Polacy chętniej korzystają z usług PKP Intercity. Nowoczesne wagony wyprodukowane w Fabryce Pojazdów Szynowych pozwolą narodowemu przewoźnikowi zaprezentować jeszcze lepszą ofertę dla podróżnych" - podkreślił w środę w Poznaniu Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzej Bittel.

PKP Intercity odebrało już pierwsze 8 z puli 81 nowych wagonów wyprodukowanych przez poznańską Fabrykę Pojazdów Szynowych H. Cegielski. Pozostałe pojazdy wzmocnią flotę narodowego przewoźnika do końca roku.

Wartość całego kontraktu wynosi niemal 700 mln zł, a jego realizacja jest częścią największego programu inwestycyjnego w historii Spółki. Flotę przewoźnika wzmocniły także pierwsze 2 zmodernizowane z udziałem Funduszy UE spalinowe lokomotywy uniwersalne nowej serii SU4220.

Bittel przypominając w trakcie konferencji rządowe programy kolejowe wskazał, że "wszystkie te działania służą temu, aby budować pozycję polskiej kolei, aby pasażerowie chcieli korzystać z usług polskiej kolei, żeby chcieli korzystać z usług PKP Intercity - przewoźnika międzyregionalnego i międzynarodowego, bo przecież te wagony, które dzisiaj są odbierane będą jeździły od morza do Tatr, i w stronę Austrii i w stronę Niemiec, będą używane po to, aby budować pozycję polskiej kolei również w tym ruchu międzynarodowym".

Dodał, że fakt, iż "mamy szansę wykonywać tak wielkie programy inwestycyjne związane z infrastrukturą kolejową, związane z taborem, z tym, że poprawiamy obsługę komunikacyjną państwa - to jest wielka radość dla wszystkich, którzy mogą w tym brać udział".

"A jeszcze dodatkowo, jak patrzymy przez pryzmat i historię FPS Cegielskiego to widzimy, że ta spółka dzięki tym zamówieniom realizowanym na użytek PKP Intercity staje na nogi, zapewnia miejsca pracy i może się rozwijać. A to jest w dzisiejszych czasach niezwykle istotne, by dawać pewną stabilność. Rząd inwestycjami kolejowymi daje stabilność dla rozwoju gospodarczego i myślę, że wszyscy to dzisiaj możemy dotknąć wchodząc do wagonu, czy oglądają te lokomotywy" - zaznaczył Bittel.

Premierowy wagon po raz pierwszy PKP Intercity pokazało w trakcie ubiegłorocznych targów TRAKO w Gdańsku, a już niedługo pasażerowie będą mogli wsiąść do nowo wyprodukowanych pojazdów. Nowoczesne wagony zostaną włączone do składów InterCity (IC) oraz Express InterCity (EIC), które będą kursować na trasach: Warszawa - Kraków - Zakopane, Kołobrzeg/Gdynia - Bielsko-Biała, Kołobrzeg/Hel - Gdynia - Warszawa, Warszawa - Wrocław - Warszawa, Warszawa - Szczecin - Warszawa, Warszawa - Berlin - Warszawa, Gdynia - Berlin - Gdynia, Kraków - Berlin - Kraków, Gdynia/Warszawa - Wiedeń - Warszawa/Gdynia, oraz Wrocław - Gdynia.

Prezes zarządu PKP Intercity Marek Chraniuk podkreślił, że "to ważny dzień dla wszystkich, przede wszystkim pasażerów. Dostajemy coraz lepszy tabor, pasażerowie doceniają to, jak ważna jest jakość".

"Jest to duże przedsięwzięcie i uważam, że dzięki takiej synergii pomiędzy spółkami dostrzega się efekt - a najważniejsze jest to, że ten efekt dostrzega pasażer" - dodał i wskazał, że pasażerowie coraz chętniej wracają do podróży koleją.

"Przypomnę, że jeszcze w roku 2015 mieliśmy bardzo mało pasażerów, ok. 24 mln, a w roku 2019 prawie 50 mln. W roku 2020 kiedy była pandemia troszeczkę mniej (…) ale w roku 2021 odzyskujemy, 36 mln prawie. Widać, że spółka potrzebuje taboru i ten tabor otrzymujemy dzięki właśnie takim działaniom, jak w spółce FPS Cegielski" - zaznaczył.

Prezes Zarządu H. Cegielski - Fabryka Pojazdów Szynowych sp. z o.o. Krzysztof Laskowski tłumaczył w środę, że w nowych wagonach pasażerowie skorzystają z wygodnych foteli, klimatyzacji, systemu informacji pasażerskiej oraz toalet z zamkniętym obiegiem. Każde miejsce będzie miało dostęp do gniazdka elektrycznego oraz indywidualne oświetlenie. Ponadto zostaną zainstalowane wzmacniacze sygnału komórkowego oraz urządzenia do bezprzewodowego internetu. Nowe wagony są też w pełni zgodne z Technicznymi Specyfikacjami Interoperacyjności, które umożliwiają sprawne i efektywne poruszanie się po transeuropejskiej sieci kolejowej. Będą również dostosowane do prędkości 200 km/h.

"Historia tego zakładu, ponad 100-letnia, jest kontynuowana i realizowana. Doświadczenia wieloletnie są jakby skonsumowane w tych produktach, bardzo nowoczesnych produktach (…) Mamy nadzieję, że i przewoźnik, i wszyscy my, czyli klienci Intercity będziemy z tego produktu dumni i zadowoleni" - wskazał Laskowski.

Jak poinformowano na konferencji prasowej, odebranych 8 wagonów to pojazdy bezprzedziałowe 2. klasy. Ponadto flotę PKP Intercity wzmocni jeszcze: 7 wagonów przedziałowych 1. klasy; 19 wagonów bezprzedziałowych 2. klasy; 27 wagonów przedziałowych 2. klasy; 10 wagonów bezprzedziałowych 2. klasy z miejscami do przewozu rowerów (każdy wyposażony w 8 wieszaków na rowery); 10 wagonów przedziałowych 2. klasy przystosowanych do przewozu osób z niepełnosprawnościami.

PKP Intercity odebrało również pierwsze 2 zmodernizowane spalinowe lokomotywy uniwersalne nowej serii SU4220. Powstały one w wyniku modernizacji klasycznych lokomotyw spalinowych serii SM42. Pojazdy zyskały dwa nowoczesne silniki spalinowe, spełniające normę emisji spalin na poziomie Stage V. Nowym rozwiązaniem, w które zostały wyposażone lokomotywy jest mikroprocesorowe sterowanie poprawiające właściwości trakcyjne pojazdów, a także pozwalające zmniejszyć zużycie paliwa. Modernizacja zwiększyła bezpieczeństwo pracy lokomotywy, a także niezawodność. Łącznie do przewoźnika trafi 13 takich pojazdów.

"Nowe wagony i unowocześnione lokomotywy to nie tylko wyższy komfort podróżowania, ale także większe bezpieczeństwo oraz niezawodność. Dążymy do tego, aby coraz większą część naszego taboru stanowiły nowe i zmodernizowane pojazdy. W 2030 nasza flota już w całości będzie składać się takich pojazdów" - zapowiedział członek zarządu PKP Intercity Adam Laskowski.

Wartość kontraktu napraw P5 z modernizacją wynosi 90,3 mln zł brutto. Modernizacja jest współfinasowana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020, projekty "Kolej na dobre połączenia - unowocześnienie wagonów i lokomotyw dla PKP Intercity S.A." oraz "Przyspieszamy komfortowo - unowocześnienie wagonów i zakup lokomotyw dla PKP Intercity S.A.". PKP Intercity podpisało umowę na realizację tego projektu z Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) wiosną 2018 roku. Przewoźnik uzyskał dofinasowanie łącznie w kwocie 653,8 mln zł.

Realizowane umowy to kolejne przykłady współpracy PKP Intercity z H. Cegielski - Fabryką Pojazdów Szynowych. Producent z końcem 2019 r., na pięć miesięcy przed planowanym terminem, dostarczył przewoźnikowi ostatnie z 90 unowocześnionych wagonów typu 111A, które po modernizacji zyskały oznaczenie 174A. Wartość zamówienia wyniosła blisko 410 mln zł brutto. W listopadzie 2020 r. flotę PKP Intercity wzmocniło 10 zmodernizowanych wagonów restauracyjnych, które powstały w wyniku naprawy okresowej na 5. poziomie utrzymania wraz z modernizacją przedziałowych wagonów osobowych 145Ab. Umowa opiewała na 61,3 mln zł brutto. Łącznie w ramach realizowanego programu inwestycyjnego PKP Intercity zawarło z wielkopolską spółką umowy warte ponad 1,25 mld zł brutto.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl