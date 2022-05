Poznań: Po raz pierwszy w tym sezonie na tory wyjedzie tramwaj Typu I z wagonem doczepnym Carl Weyer

Po raz pierwszy w tym sezonie na poznańskie tory wyjedzie tramwaj Typu I z wagonem doczepnym Carl Weyer. Tramwaj Typu I to wyjątkowa atrakcja dla miłośników komunikacji miejskiej; odbudowany wagon z 1898 roku w niedzielę będzie kursował na linii historycznej H.

Jak wskazało MPK Poznań, "wyjazd tego wyjątkowego składu zawsze wzbudza bardzo duże zainteresowanie mieszkańców i turystów - nic w tym dziwnego, bowiem jest ozdobą historycznego taboru MPK Poznań".

"Wagony silnikowe Typu I były pierwszymi tramwajami elektrycznymi kursującymi po Poznaniu. Odbudowany wagon z 1898 roku już w niedzielę będzie kursował na linii historycznej H razem z wagonem doczepnym Carl Weyer - takie wagony pojawiły się w Poznaniu w 1905 roku" - podało poznańskie MPK.

Tramwaj linii H wykona kursy po trasach: Gajowa/Stare Zoo - Zwierzyniecka - Kraszewskiego - Dąbrowskiego - Most Teatralny - Fredry - Mielżyńskiego - plac Ratajskiego - 23 Lutego - Plac Wielkopolski (Odjazdy z przystanku Stare ZOO przy ul. Gajowej: godz. 11.45, 12.45, 14.00, 15.00, 16.00), oraz Plac Wielkopolski - 23 Lutego - plac Ratajskiego - Mielżyńskiego - Fredry - Most Teatralny - Dąbrowskiego - Kraszewskiego - Zwierzyniecka - Gajowa/Stare Zoo (Odjazdy z przystanku Plac Wielkopolski: godz. 12.05, 13.05, 14.30, 15.30, 16.20).

MPK Poznań wskazało, że do historycznego pojazdu pasażerowie będą zabierani jedynie do zapełnienia miejsc siedzących. "Tramwaj nie będzie zatrzymywał się na przystankach pośrednich - po drodze nie będzie więc możliwości wsiadania czy wysiadania. Na linii historycznej będzie obowiązywać taka sama taryfa jak na liniach turystycznych" - podano.

Kolejny wyjazd tramwaju Typu I z wagonem doczepnym WD produkcji Carl Weyer planowany jest na niedzielę 5 czerwca.

MPK Poznań przypomniało, że jak co weekend w Poznaniu funkcjonują linie turystyczne: tramwajowa 0 i autobusowa 100, a w sobotę także linia 102.

Mieszkańcy Poznania i turyści mogą przejechać się także Kolejką Parkową Maltanka. W weekendy kolejka funkcjonuje w godzinach od 10.00 do 19.00 - kursy odbywają się co 30 minut. Dzięki Maltance w atrakcyjny sposób można dojechać z okolic ronda Śródka do Term Maltańskich czy Nowego Zoo.

