Poznań: Rzeczywisty czas przejazdów autobusów i tramwajów można sprawdzić na mapach Google

Na mapach Google można już sprawdzić rzeczywisty czas przejazdów autobusów i tramwajów w Poznaniu. Wdrożenie przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu (ZTM) systemu GTFS Realtime to efekt zapowiadanej przez Miasto Poznań cyfryzacji.

"Coraz więcej osób korzysta z różnego rodzaju serwisów podpowiadających, jak najszybciej i najwygodniej dostać się z punktu A do punktu B. Cyfryzacja to już nie przyszłość, a teraźniejszość. Przykładamy do niej bardzo dużą wagę, by wszyscy korzystający z komunikacji publicznej mieli jak najlepszy dostęp do informacji" - wskazał prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.

Jak tłumaczył poznański magistrat, GTFS - General Transit Feed Specification, to międzynarodowy format zapisu informacji o rozkładach jazdy i lokalizacji przystanków w formie plików tekstowych.

"Dzięki jego wdrożeniu wszyscy użytkownicy map Google podczas planowania trasy przejazdu transportem publicznym zarówno w samym Poznaniu, jak i na terenie całej aglomeracji, otrzymają informację o rzeczywistym czasie przyjazdu autobusu lub tramwaju" - podał magistrat.

Przypomniał również, że do tej pory na mapach Google możliwe było wyszukiwanie połączeń wyłącznie na bazie statycznych, planowych rozkładów jazdy, bez uwzględnienia przyspieszenia lub opóźnienia kursu. Obecnie dzięki wprowadzonym zmianom pasażerowie dokładniej będą wiedzieli, gdzie znajduje się pojazd, na który czekają i za ile minut przyjedzie.

"Jako Zarząd Transportu Miejskiego nieustannie podnosimy poziom jakości informacji pasażerskiej, mając na uwadze przede wszystkim rozszerzanie zakresu dynamicznej informacji pasażerskiej. W ostatnim czasie uatrakcyjniliśmy także korzystanie z Wirtualnego Monitora, dodając szereg piktogramów określających pojazd, który realizuje wybrany kurs" - podkreślił dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu Jan Gosiewski.

ZTM usprawnił także przekazywanie informacji o rzeczywistym czasie przyjazdu tramwajów i autobusów, które jeszcze nie rozpoczęły kursu, ale są już zalogowane i oczekują na pętli.

"Stale ulepszany jest także system funkcjonujący bezpośrednio w przestrzeni miasta, zarówno jeśli chodzi o tablice na przystankach, jak również informacje dostępne w pojazdach. W sporej części tramwajów i autobusów, wyposażonych w kompatybilne ekrany LCD, wzorem tablic przystankowych umieszczane są komunikaty w formie przewijanego paska u dołu ekranu. Tabor kupowany w ostatnich latach jest już standardowo wyposażony w takie urządzenia" - podał ZTM.