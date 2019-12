Poznań stawia na bezemisyjną komunikację

Spółka MPK Poznań poinformowała o odebraniu wszystkich 50 zamówionych tramwajów Moderus Gamma; do Poznania trafiło też 15 przegubowych autobusów elektrycznych. W ostatnich latach na nowe autobusy i tramwaje Poznań wydał ponad pół miliarda złotych.

Umowę z MPK Poznań na dostawę 50 niskopodłogowych tramwajów dla Poznania o wartości 397 mln zł spółka Modertrans Poznań podpisała na początku 2017 roku. Było to największe w historii zamówienie na dostawę niskopodłogowych tramwajów realizowane przez poznańskiego przewoźnika. Spółka podała, że w swojej flocie ma już wszystkie 30 jednokierunkowych Moderusów Gamma i dwadzieścia dwukierunkowych.



Przewoźnik odebrał też już wszystkie zamówione przegubowe autobusy elektryczne produkowane przez spółkę Solaris Bus & Coach. Zamówienie o wartości ponad 70 mln zł dotyczyło 21 pojazdów, w tym 15 autobusów przegubowych i sześciu standardowej długości. Umowę na dostawę pojazdów podpisano przed rokiem.



- Wszystkie 18-metrowe pojazdy zostały już odebrane i są kierowane do obsługi linii nr 174. Natomiast do końca lutego przyszłego roku mają zakończyć się dostawy krótszych, 12-metrowych +elektryków+. Będą one kursować na liniach nr 163 i 190 - podała spółka.

Pierwsze autobusy z napędem elektrycznym pojawiły się na ulicach Poznania pod koniec listopada. Wcześniej nastąpił odbiór ładowarek, które znajdują się w trzech lokalizacjach: na dworcach Os. Sobieskiego i Garbary oraz w zajezdni przy ul. Warszawskiej.

Poznański magistrat podał, że w ostatnich latach na nowe autobusy i tramwaje miasto wydało ponad pół miliarda złotych. Planowany jest już zakup kolejnych autobusów elektrycznych. Spółka MPK Poznań uzyskała ponad 90 mln zł dofinansowania na projekt "Elektryfikacja wybranych linii autobusowych w Poznaniu". Dzięki temu w Poznaniu pojawi się kolejnych 37 ekologicznych pojazdów: sześć przegubowych i 31 standardowych. Przygotowana też zostanie infrastruktura towarzysząca. Dodatkowe ładowarki pojawią się na dworcach Garbary i Os. Sobieskiego, powstaną również na Górczynie i w zajezdni przy ul. Kaczej.