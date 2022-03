Poznań: W maju pasażerowie pojadą tramwajem na Naramowice

W maju pasażerowie w Poznaniu pojadą tramwajami na Naramowice. Rozpoczęły się testowe przejazdy po całej wybudowanej w niespełna dwa lata trasie do ul. Błażeja w północnej części miasta.

Władze Poznania podkreślają, że obecna sytuacja związana z wojną na Ukrainie nie wpływa na przebieg największych realizowanych w mieście inwestycji, nie opóźni też terminu uruchomienia nowej trasy tramwajowej.

Pierwsze tramwaje z pasażerami przejechały fragmentem budowanej trasy, do przystanku przy ul. Włodarskiej, w sierpniu ubiegłego roku. Zasadnicze prace przy budowie tramwaju na Naramowice rozpoczęły się wiosną 2020 r.

Poznański magistrat poinformował o przeprowadzonych testowych przejazdach tramwajów na końcowym odcinku budowanej trasy, do ul. Błażeja na Naramowicach. Najpóźniej do końca maja uruchomione zostaną tam przejazdy pasażerskie.

"Obecnie główne wysiłki skierowane są na pomoc Ukrainie i jej uciekającym przed wojną mieszkańcom, jednak trwające w Poznaniu inwestycje przebiegają zgodnie z harmonogramem. Testy i dobre funkcjonowanie powstającej na Naramowicach trasy są bardzo ważne, ponieważ właśnie do korzystania z tramwajów w codziennych podróżach chcemy zachęcić okolicznych mieszkańców" - powiedział wiceprezydent Poznania Mariusz Wiśniewski.

Dodał, że po uruchomieniu całej trasy przejazd tramwajem będzie najszybszym sposobem, by dostać się z tej części miasta do centrum.

"Tramwaj na Naramowice to jedna z najważniejszych i największych inwestycji w naszym mieście. Bardzo zależało nam na wcześniejszym uruchomieniu tramwaju, najpierw częściowo do ul. Włodarskiej, a później ul. Lechickiej - już wkrótce pasażerowie dojadą do końcowego przystanku trasy" - powiedział prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.

Prezes spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie Justyna Litka wyjaśniła, że tramwaje pojadą do ul. Błażeja przed zakończeniem wszystkich robót drogowych. Po testach technicznych prowadzone będą jeszcze prace wykończeniowe wokół torowiska, potem nastąpią odbiory ukończonego odcinka i formalności związane z wydaniem pozwolenia na użytkowanie.

Prace wykończeniowe związane z realizacją nowego układu drogowego potrwają do jesieni.

Odcinek trasy między pętlą Wilczak a ul. Lechicką jest dostępny dla pasażerów od ubiegłego roku. Za tymczasowym przystankiem końcowym Lechicka/Naramowicka powstaje dwupoziomowy węzeł, którym tramwaje pojadą nad ul. Lechicką.

Dalej trasa biegnie zachodnią stroną al. Praw Kobiet, czyli nowej drogi powstałej w ramach tej inwestycji. Między ulicami Sarmacką i Łużycką na torowisko będą wjeżdżać także autobusy, co ułatwi pasażerom przesiadki.

Na nowy układ komunikacyjny na trasie na Naramowice składać się będzie nowe torowisko o długości 3,3 km i niemal 7,5 km dróg, łącznie z drogami dojazdowymi i skrzyżowaniami. W 2020 r., przy okazji rozpoczęcia zasadniczych prac budowlanych władze miasta informowały, że cała inwestycja warta jest blisko 380 mln zł.

