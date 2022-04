Poznań: Za przejazd w pojazdach transportu zbiorowego będzie można płacić kartą

W pojazdach komunikacji publicznej w aglomeracji poznańskiej będzie można płacić za bilety kartą płatniczą. Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu (ZTM) poinformował, że nowe urządzenia są już instalowane u pierwszych przewoźników.

Uruchomienie nowego systemu jest planowane na III kwartał tego roku.

ZTM podał, że w pierwszej kolejności nowe urządzenia montowane są w autobusach przewoźnika Transkom z gminy Czerwonak. Następnie będą one wdrażane w pojazdach kolejnych firm.

Dzięki nowemu systemowi płatności w pojazdach transportu zbiorowego będzie można kupić jednorazowy bilet czasowy lub 24-godzinny na przejazd przy użyciu zbliżeniowej karty płatniczej lub smartfona. Terminale obsługiwać będą płatności zbliżeniowe w technologii HCE i NFC.

Bilet nie będzie drukowany. Terminal nie będzie także wydawał potwierdzenia transakcji. W przypadku kontroli, do czytnika kontrolera trzeba będzie zbliżyć kartę lub urządzenie, za pomocą którego opłacono przejazd.

"Dla każdej transakcji zakupu biletu system generuje specjalny numer, tzw. token w postaci ciągu cyfr. W praktyce osoba kontrolująca nie ma dostępu ani do numeru karty ani do środków na koncie pasażera. Po zbliżeniu karty lub smartfona do czytnika kontroler dostaje jedynie potwierdzenie, czy dany pasażer ma zakupiony i ważny bilet w momencie kontroli" - podał ZTM.

Pasażerowie będą mieli do dyspozycji zakup jednorazowych biletów czasowych na 15, 45 i 90 minut i biletów 24-godzinnych.

Docelowo terminale znajdą się w każdym autobusie i tramwaju obsługującym linie ZTM.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl