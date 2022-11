Pracownicy lotniska dostaną podwyżki i to o 16 procent

O 16 proc. wzrosną od 1 stycznia przyszłego roku płace zasadnicze pracowników Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego (GTL).

W przeliczeniu na etat podwyżka wyniesie średnio 850 zł brutto. Wzrost wynagrodzeń jest efektem negocjacji przeprowadzonych z pracodawcą przez zakładowe organizacje związkowe. Porozumienie w tej sprawie podpisano 4 listopada.

Poza tym - jak wskazuje śląsko-dąbrowska Solidarność - związkowcy uzgodnili z pracodawcą, że osoby najmniej zarabiające, a zatem takie, których miesięczne stawki są niższe niż 4200 zł brutto, dostaną dodatkowo 100 zł podwyżki.

- To nie jest złe porozumienie, ale liczyliśmy na nieco więcej, zwłaszcza jeśli chodzi o pracowników najgorzej zarabiających, którzy najmocniej odczuwają skutki inflacji - mówi Arkadiusz Derebisz, przewodniczący Solidarności w GTL, cytowany przez śląsko-dąbrowską Solidarność.

Jeden z zapisów dokumentu dotyczy utrzymania korzystniejszych zasad wypłacania premii. Pracownicy spółki będą ją otrzymywali co miesiąc, a nie raz na kwartał, jak to było w poprzednich latach. Jak wskazuje Arkadiusz Derebisz, premia stanowi ok. 30 proc. miesięcznego wynagrodzenia każdego pracownika.

- Wypłata premii co miesiąc, a nie raz na kwartał znacznie ułatwia pospinanie domowych budżetów. Przy tak wysokiej inflacji pieniądze są potrzebne na bieżąco - dodaje.

Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze obsługuje Międzynarodowy Port Lotniczy w Pyrzowicach. Spółka zatrudnia przeszło 400 osób. Są to pracownicy administracji, obsługi lotniskowej oraz służby ochrony lotniska.

