Pracowników lotnisk czeka nowy egzamin

Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC) chce obowiązkowego egzaminu z języka polskiego dla wszystkich pracowników, którzy na lotniskach poruszają się po polu manewrowym. Ponad 2 tys. osób będzie miało pół roku na zdanie testu. Każdorazowe podejście do niego to koszt około 800 zł.

Nowy przepis został wpisany w nowelizację ustawy Prawo lotnicze i jest realizacją rozporządzenia unijnego.

Zmiany wprowadzane są w ekspresowym tempie. - My, jako branża, na początku nie mogliśmy nawet zabrać głosu w tej sprawie. Stwierdzono wprost, że na branżowe konsultacje nie ma już czasu - słyszymy od prezesa jednego z lotnisk.

Nie wiadomo, jak egzamin ma wyglądać oraz co w przypadku, gdy ktoś nie wykaże się odpowiednią biegłością językową i egzaminu po prostu nie zda.

Na początku trzeba jasno napisać: egzaminowanie z języka polskiego nie dotyczy obcokrajowców, a wprowadzenie takiego obowiązku nie otworzy dla nich – w sposób automatyczny - dostępu do tej części rynku pracy.

Egzamin, który ma sprawdzić, czy pracownik w sposób biegły porozumiewa się w języku polskim, jest całkowitą nowością.

- Znajomości języka polskiego nie sprawdzaliśmy dotychczas, bo wszyscy, którzy poruszają się samodzielnie po polu manewrowym, są Polakami. W związku z tym wszyscy mają świadectwa skończonych szkół na różnych poziomach. Nikt ma więc potrzeby sprawdzania umiejętności posługiwania się językiem polskim. Zrozumiałbym, gdyby chodziło o frazeologię lotniczą. Wtedy można sprawdzić, czy np. pracownik pola wzlotów używa dobrych komend w komunikacji z wieżą. Ten egzamin ULC jednak nie będzie tego sprawdzał. I to jest właśnie to kuriozum - stanowczo stwierdza Tomasz Kloskowski, prezes Portu Lotniczego Gdańsk.

Branża lotniskowa jest oburzona głównie tym, że tak istotna zmiana jest wprowadzana w sposób nagły i bez szczegółowej analizy.

- Pierwotnie w ogóle nie zostało to skierowane do nas do zaopiniowania. My, jako branża, na początku nie mogliśmy nawet zabrać głosu w tej sprawie. Projekt znalazł się od razu w uzgodnieniach międzyresortowych. To, że nas pominięto, wynikało z jakiś napiętych harmonogramów. Stwierdzono wprost, że na branżowe konsultacje nie ma już czasu - dodaje prezes Kloskowski z Gdańska.

To nie my, to Unia. Egzamin jak dla pilota czy kontrolera lotów

Piotr Samson, prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, w rozmowie z WNP.PL broni proponowanych zmian w prawie, podkreślając, że egzaminowanie pracowników lotnisk to kwestia rozporządzenia Unii Europejskiej i będzie powszechne we wszystkich krajach członkowskich.

- Kwestia znajomości języka i weryfikowania tych umiejętności w lotnictwie jest standardową rzeczą. Dotyczy to pilotów, kontrolerów ruchu lotniczego. I to my w urzędzie przeprowadzamy te egzaminy. Mamy do tego infrastrukturę, niezbędne urządzenia i programy - deklaruje prezes ULC.

Wysłuchaj fragmentu rozmowy z Piotrem Samsonem, w której pytaliśmy właśnie o egzaminowanie pracowników lotnisk z tzw. biegłości językowej:

Regulator w nowelizowanej ustawie zaproponował, by to w siedzibie urzędu przeprowadzać państwowy egzamin. Za każdego pracownika chce opłaty w wysokości 765 złotych.

- W naszym przekonaniu opłata za egzamin na tym poziomie jest rażąco wygórowana. Z wyliczeń ULC, zawartych w ocenie skutków regulacji, wynika, że osiągnięty przychód z opłat prawie dwukrotnie przewyższa koszty prowadzenia egzaminów. Stanowi to przejaw nieuzasadnionego obciążania portów lotniczych - przekonuje Artur Tomasik, prezes Katowice Airport i zarazem szef Związku Regionalnych Portów Lotniczych w Polsce (ZRPL).

Szefowie lotnisk oszacowali, że ULC w ciągu pół roku musi przeegzaminować ponad 2 tysiące pracowników. W dodatku test będzie trzeba ponawiać co 4-6 lat.

- Do przepisów unijnych musimy się dostosować, ale nie wynika z nich wprost, żeby nasi pracownicy musieli być egzaminowani przez wskazany podmiot, jakim jest ULC. Mamy, jako kraj, możliwość wyboru, w jaki sposób prawo UE wdrożyć do polskiego ustawodawstwa, nie utrudniając lotniskom prowadzenia ich działalności. Uważam, że każdy zarządzający lotniskiem może wewnętrznie taki egzamin przeprowadzić lub wprowadzić taki punkt do innych realizowanych już szkoleń - uzupełnia Anna Midera, prezes Portu Lotniczego Łódź.

Więcej w kasie regulatora. Koszt przeniesiony na pasażera

Szef Urzędu Lotnictwa Cywilnego upiera się jednak przy tym, by prawo do egzaminowania pracowników lotnisk mieli tylko urzędnicy.

- Jest to też kwestia pewnej logiki mówiącej o tym, że w przypadku egzaminów ten sam podmiot nie powinien jednocześnie szkolić i egzaminować. My w ULC nie szkolimy. My egzaminujemy - argumentuje Piotr Samson z ULC.

- Jeżeli Urząd Lotnictwa Cywilnego chce mieć pieczę nad jakością ewentualnie przeprowadzanych przez nas egzaminów z języka polskiego, to ma przecież wpływ, w jaki sposób my je będziemy realizować. Po pierwsze weryfikuje nasze programy szkoleń. Po drugie każde lotnisko co rok lub co dwa lata poddawane jest procesowi certyfikacji przez ULC. Wtedy weryfikowane jest to, czy poszczególne elementy operacyjne i szkoleniowe są wykonywane właściwie - odpowiada Samsonowi szefowa lotniska w Łodzi.

Z treści rozporządzenie UE/139/2014 wynika, że także zarządzający lotniskami mogą przeprowadzać egzaminy z biegłości językowej.

- Takie rozwiązanie nie tylko usprawniłoby cały proces, bez szkody dla jego merytoryki, ale byłoby także optymalne z perspektywy ekonomicznej - przekonuje Tomasik.

Lotniska nie wiedzą jeszcze, co będzie składało się na egzamin i jaką formę przyjmie.

- Nawet nie wiadomo, jak się do tego przygotować. Nie wiemy, jak ten egzamin będzie przebiegał - czy to będzie urzędnik, który każe pracownikom portów recytować inwokację „Pana Tadeusza”? Nie potrafię sobie tego wyobrazić - mówi Kloskowski z gdańskiego lotniska.

Władze portów oszacowały, że koszty ponoszone przez nich z tego tytułu znacząco przekroczą 765 zł pobierane przez ULC. Doliczyć do tego trzeba koszty delegacji, ewentualnego noclegu pracownika w Warszawie oraz zapewnienie zastępstwa dla przystępującego do egzaminu z języka polskiego.

Egzaminy obniżą zdolności operacyjne portów lotniczych?

- W naszej ocenie zaproponowano zbyt krótki, bo tylko 6-miesięczny okres na uzyskanie zaświadczenia oceny biegłości językowej przez kierowców, którzy już posiadają uprawnienia do poruszania się w polu manewrowym lotniska. Wnioskujemy, żeby wynosił on co najmniej 12 miesięcy. Dzięki temu moglibyśmy skierować pracowników na egzamin w okresie zmniejszonego ruchu lotniczego - wyjaśnia Artur Tomasik.

- Załóżmy, że ktoś nie zda takiego egzamin, to co wtedy? Mam taką osobę zwolnić? Nie umiem wyobrazić sobie takiej sytuacji - pyta Tomasz Kloskowski, prezes Gdańsk Airport.

Propozycje Urzędu Lotnictwa Cywilnego dotyczące nowelizacji treści Prawa lotniczego skrytykowali również przedstawiciele Ministerstwa Aktywów Państwowych, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Finansów oraz ci z Rządowego Centrum Legislacji.

- Konsultacje cały czas trwają. Na końcu tego etapu będzie jeszcze Rada Ministrów wraz z ministerstwem, które podejmuje decyzje. Być może zostanie podjęta decyzja mówiąca o tym, że egzaminy przeprowadzać będą zarządzający lotniskami. Proces konsultacji jeszcze trwa - tonuje Piotr Samson, prezes ULC.

