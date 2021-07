Prąd z magazynu napędzi pociągi. Kolej stawia na baterie litowo-jonowe

PKP Energetyka uruchomiła największy w Europie magazyn energii do zasilania pociągów oparty na technologii litowo-jonowej. Oprócz zalet ma on mankament w postaci spadającej z czasem pojemności. Wie o tym każdy użytkownik telefonu komórkowego. Dziś to jednak rozwiązanie optymalne dla kolei. Mówi o tym w rozmowie z WNP.PL Leszek Hołda, członek zarządu PKP Energetyka.

Od początku braliśmy pod uwagę fakt, że w przypadku ogniw litowo-jonowych z czasem następuje ich degradacja. Dlatego otwierając nasz pierwszy magazyn energii w Garbcach, podawaliśmy, że jego pojemność to 1,2 MWh, tymczasem rzeczywiście ma 1,8 MWh - mówi Leszek Hołda.

Magazyny litowo-jonowe to dziś bardzo dobra technologia do zastosowania w sieci trakcyjnej. Mają one parametry pozwalające na bardzo szybkie oddawanie energii, gdy występuje pik zapotrzebowania na moc - wyjaśnia.

Działanie magazynu litowo-jonowego w Garbcach uzupełni zasilana przez farmę fotowoltaiczną instalacja do produkcji wodoru i odzyskiwania z niego energii - dodaje.

