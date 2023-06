Prawie 100 mln euro na ważne inwestycje w Porcie Gdańsk

Port Gdańsk otrzymał 99,5 mln euro dofinansowania na modernizację. Dzięki planowanym inwestycjom przebudowywane nabrzeża będą dostosowane do potrzeb jednostek o większym zanurzeniu niż dotychczas.

Projekt Portu Gdańsk został złożony do Komisji Europejskiej w styczniu 2023 r. Dotacja została przyznana w pełnej wnioskowanej kwocie tj. 99,58 mln euro.

W ramach projektu przewiduje się przebudowę czterech kolejnych nabrzeży Portu Wewnętrznego, o łącznej długości 1916 metrów wraz z niezbędną infrastrukturą podziemną oraz kolejową.

Projekt zawiera również zadanie studyjne, dotyczące przygotowania „Analizy wdrożenia systemu zasilania statków z lądu w Porcie Gdańskim (OPS - Onshore Power Supply)”.

Port Gdańsk otrzymał dofinansowanie dla projektu pn. „Poprawa infrastruktury Portu Gdańsk wraz z analizą wdrożenia systemu niskoemisyjnego OPS dla zrównoważonego rozwoju sieci TEN-T”. Dotacja pochodzi z instrumentu „Łącząc Europę” na lata 2021-2027 (CEF 2).

Wzrost konkurencyjności i poprawa potencjału przeładunkowego

- Jestem przekonany, że realizacja tego projektu przyczyni się do wzrostu konkurencyjności Portu Gdańsk, wzmocnienia potencjału przeładunkowego oraz zwiększenia przepustowości. Dzięki tym inwestycjom ulegną poprawie jakość i standard obsługi statków, a także warunki pracy. Przebudowywane nabrzeża będą dostosowane do potrzeb jednostek o większym zanurzeniu niż dotychczas, tak by mogły one bezpiecznie nawigować w kanale portowym w pełni wykorzystując potencjał niedawno przebudowanego toru wodnego w Porcie Wewnętrznym - komentuje Łukasz Malinowski, prezes Portu Gdańsk.

- W ramach projektu przewiduje się przebudowę czterech kolejowych nabrzeży Portu Wewnętrznego, o łącznej długości 1916 metrów wraz z niezbędną infrastrukturą podziemną oraz kolejową. Nabrzeża Wiślane i Bytomskie zlokalizowane są wzdłuż Kanału Portowego, natomiast Nabrzeża Rudowe III i Węglowe to nabrzeża znajdujące się w Basenie Górniczym. ZMPG ogłosił trzy postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawców robót budowlanych na Nabrzeżach: Rudowym, Bytomskim i Wiślanym. Ogłoszenie czwartego przetargu, na nabrzeże Węglowe, planowane jest w trzecim kwartale 2023 r. - wskazuje Kamil Tarczewski, wiceprezes Portu Gdańsk.

System zasilania statków w energię elektryczną w czasie ich postoju w portach morskich

Projekt przewiduje również zadanie studyjne, dotyczące przygotowania „Analizy wdrożenia systemu zasilania statków z lądu w Porcie Gdańskim (OPS - Onshore Power Supply)”.

Opracowanie ma uwzględniać m.in. analizę stanu zastosowania systemów OPS dla zasilania statków w energię elektryczną w czasie ich postoju w portach morskich, ocenę stanu przystosowania statków morskich do zasilania w energię elektryczną z lądu, ocenę zapotrzebowania na zasilanie statków w Porcie Gdańskim, a także plan wdrożenia tej technologii w Porcie Gdańsk.

Okres realizacji inwestycji to lata 2023-2027.

