Prawie 3 mld zł pomocy dla LOT-u. Jest zgoda Komisji Europejskiej

Komisja Europejska zatwierdziła dwa polskie środki pomocy na łączną kwotę około 650 mln euro (około 2,9 mld zł), których celem jest wsparcie PLL LOT w związku z pandemią koronawirusa - poinformowała we wtorek KE. Jak dodano, środki zostały zatwierdzone na podstawie tymczasowych ram pomocy państwa.

"Dzięki zastosowanym środkom pomocy LOT otrzyma około 650 mln euro na walkę ze skutkami obecnego kryzysu. Decyzja gwarantuje, że państwo otrzyma wystarczające wynagrodzenie z tytułu ryzyka, jakie ponoszą podatnicy, oraz że wsparcie będzie obwarowane określonymi warunkami, w tym zakazem wypłaty dywidend i premii oraz dalszymi środkami mającymi ograniczyć zakłócenie konkurencji" - powiedziała cytowana w komunikacie Vestager.



PFR i dokapitalizowanie

Podczas mojej ostatniej wizyty w @EU_Commission jednym z tematów rozmów była pomoc dla naszego narodowego przewoźnika. Dziękuje Komisarz @vestager za szybkie i sprawne zatwierdzenie pomocy publicznej dla #LOT @MRPiT_GOV_PL pic.twitter.com/QQgrY91LnH — Jarosław Gowin (@Jaroslaw_Gowin) December 22, 2020

Zawarcie umowy pożyczki pomiędzy @Grupa_PFR i @LOTPLAirlines planowane jest jeszcze w tym tygodniu. Wypłata pierwszej transzy 900 mln zł do końca roku. Jutro jako @Grupa_PFR przeprowadzimy emisje obligacji 7-letnich na kwotę 900 mln zł na ten cel https://t.co/NiZ2C2jhFv — Paweł Borys (@PawelBorys_) December 22, 2020

KE podała, że Polska przedłożyła biznesplan przygotowany przez LOT w celu wykupu instrumentów służących dokapitalizowaniu. Polska zobowiązała się również do przygotowania strategii wycofania w ciągu 12 miesięcy od przyznania pomocy, chyba że odsetek udziałów należących do państwa spadnie do tego czasu poniżej poziomu 25 proc. kapitału własnego. "Jeżeli siedem lat po otrzymaniu pomocy na dokapitalizowanie odsetek udziałów należących do państwa nie spadnie poniżej 15 proc. całkowitego kapitału własnego LOT-u, konieczne będzie przedłożenie Komisji planu restrukturyzacji LOT-u" - podkreśliła KE.Komisja przekazała, że dopóki nie zostanie spłacone co najmniej 75 proc. dokapitalizowania, będzie obowiązywało ścisłe ograniczenie wynagrodzenia kadry kierowniczej LOT-u i jego spółek zależnych, w tym zakaz wypłacania premii."Aby zagwarantować, że LOT nie będzie korzystał w sposób nieuzasadniony z pomocy w formie dokapitalizowania ze szkodą dla uczciwej konkurencji na jednolitym rynku, przedsiębiorstwo nie może wykorzystywać pomocy, aby wspierać działalność gospodarczą przedsiębiorstw zintegrowanych, które już przed 31 grudnia 2019 r. znajdowały się w trudnej sytuacji gospodarczej" - zaznaczyła KE. Jak dodano, LOT będzie musiał publikować informacje o sposobie wykorzystania pomocy.Przyjęty przez rząd i notyfikowany przez Komisję Europejską pakiet pomocy dla LOT-u umożliwi mu dalsze funkcjonowanie w obliczu pandemii i pozwoli zachować tysiące miejsc pracy, nie tylko w branży lotniczej - podało we wtorek Ministerstwo Aktywów Państwowych."Komisja Europejska notyfikowała przyjęty przez Radę Ministrów program rządowy, który jest pakietem pomocowym dla LOT w wysokości 2,9 mld zł. Umożliwi on spółce dalsze funkcjonowanie w obliczu pandemii koronawirusa i pozwoli na zachowanie tysięcy miejsc pracy, nie tylko w branży lotniczej" - poinformował MAP w komunikacie.Resort przekazał, że pakiet pomocowy składa się z podwyższenia kapitału zakładowego przez Skarb Państwa o 1,1 mld zł. Drugim elementem jest pożyczka w wysokości 1,8 mld zł, jakiej udzieli przewoźnikowi Polski Fundusz Rozwoju. Przeważającą część pomocy LOT zobowiązał się spłacić wraz z odsetkami w ciągu sześciu lat."Na skutek światowej pandemii koronawirusa branża lotnicza stanęła w obliczu największego kryzysu w swojej historii. Problemy te dotknęły również polskiego przewoźnika, który przed pandemią dobrze się rozwijał. Trudno sobie wyobrazić, by Polskie Linie Lotnicze zniknęły z nieba. Tym bardziej, że ich przetrwanie i dalszy rozwój po ustaniu kryzysu ma ogromne znaczenie dla całej gospodarki" - powiedział cytowany w komunikacie wicepremier, szef MAP Jacek Sasin.Dziękuje komisarz Margrethe Vestager za szybkie i sprawne zatwierdzenie pomocy publicznej dla LOT - napisał we wtorek Jarosław Gowin, wicepremier, szef MRPiT.Z kolei prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys podał, że wypłata pierwszej transzy 900 mln zł dla LOT do końca roku; w środę Grupa PFR przeprowadzi emisje obligacji 7-letnich na kwotę 900 mln zł.Prezes PLL LOT Rafał Milczarski wskazał, że głównym kosztem działalności linii lotniczych są opłaty leasingowe za samoloty, które wnoszone są do zagranicznych instytucji finansowych. "W związku z kryzysem wynegocjowaliśmy ich znaczącą obniżkę tak, abyśmy mogli wystąpić o pomoc publiczną, a następnie jak najszybciej wypracować jej zwrot" - powiedział cytowany w komunikacie Milczarski.LOT podkreślił, że przed pandemią był rentownym, osiągającym rokrocznie zyski przedsiębiorstwem. Od 2016 r. przewoźnik powiększył skalę działalności dwukrotnie, rozbudował swoją flotę z 45 do 80 samolotów oraz uruchomił 80 nowych połączeń. W 2019 r. przewiózł na pokładach swoich samolotów 10 mln pasażerów. W 2020 r. planował m.in. uruchomienie dalekodystansowych rejsów do Waszyngtonu i San Francisco oraz przewiezienie ok. 12 mln osób.