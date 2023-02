Prawie 63 godziny oczekiwania tirów na przejściu z Białorusią w Koroszczynie

Do blisko 63 godzin zwiększył się w poniedziałek czas oczekiwania kierowców tirów na wyjazd z Polski przez przejście graniczne w Koroszczynie (Lubelskie), które obecnie jest jedynym działającym towarowym przejściem z Białorusią. Kolejka tirów przekracza 40 km.

Rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Lublinie Michał Deruś poinformował, że w poniedziałek rano na wjazd z Białorusi do Polski czeka ok. 280 pojazdów ciężarowych, co oznacza 11 godzin oczekiwania.

W 63-godzinnej kolejce po polskiej stronie stoi ok. 1,9 tys. tirów. W ciągu nocnej zmiany na przejściu w Koroszczynie odprawiono w obu kierunkach 600 ciężarówek. W niedzielę wieczorem w kierunku Białorusi kierowcy czekali ok. 60 godzin.

Jak przekazała policja, kolejka tirów sięga obecnie do miejscowości Woroniec, tj. ok. 43 km.

W Terespolu - podał rzecznik lubelskiej IAS - na wjeździe do Polski przez osobowe przejście graniczne czeka 140 pojazdów, co oznacza dwie godziny oczekiwania. Odprawy na Białoruś odbywają się na bieżąco. W ciągu ostatniej zmiany na przejściu w Terespolu odprawiono 556 pojazdów, w tym 496 samochody osobowe i 60 autokary.

W sobotę rzeczniczka Straży Granicznej por. Anna Michalska poinformowała, że z powodu ograniczeń wprowadzonych przez stronę białoruską polscy przewoźnicy nie mogą korzystać z przejść granicznych na odcinku z Litwą i Łotwą.

- Samochody polskich przewoźników wyjeżdżające lub wjeżdżające na Białoruś odprawiane są tylko w przejściu granicznym Kukuryki - Koroszczyn - dodała.

10 lutego zawieszono do odwołania ruch na polsko-białoruskim drogowym przejściu granicznym w Bobrownikach (Podlaskie). To efekt decyzji szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego podjętej - jak oświadczył minister - "z uwagi na ważny interes bezpieczeństwa państwa".

Jedynym działającym przejściem z Białorusią dla ruchu towarowego jest obecnie przejście Kukuryki - Kozłowicze, a dla ruchu osobowego przejście Terespol - Brześć. Odprawy tirów odbywają się na terminalu w Koroszczynie.

