Premier: chcemy mieć port komunikacyjny będący hubem dla Europy Centralnej

Chcemy mieć wielki port komunikacyjny, który będzie hubem dla Europy Centralnej - powiedział w czwartek premier Mateusz Morawiecki mówiąc o Centralnym Porcie Komunikacyjnym. Czesi, Słowacy, Węgrzy są zainteresowani tym portem - dodał.

"Centralny Port Komunikacyjny to wielka szansa cywilizacyjna Polski; to projekt, jakiego nie było po II wojnie światowej; zmiana układu komunikacyjnego. Taka zmiana, która przezwycięża jeszcze pewne arterie komunikacyjne, które się ukształtowały w czasie zaborów. To wielka szansa na rozwój polskiej turystyki, przedsiębiorczości, na to, żeby Polska była wielkim hubem komunikacyjnym" - odpowiedział premier Mateusz Morawiecki podczas czwartkowej konferencji prasowej w Łagiewnikach (Dolnośląskie), gdzie był pytany o koszt operacyjny spółki Centralny Port Komunikacyjny.

Jak w środę podano w sprawozdaniu spółki CPK, za ub.r. koszty działalności operacyjnej spółki w 2021 r. opiewały na 89 mln 909 tys. 398,01 zł; w 2020 r. było to 51 mln 744 tys. 850,45 zł. Na koniec 2021 r. CPK zatrudniała 490 osób; średnie wynagrodzenie brutto pracowników wynosiło ok. 13 tys. zł - spadło o 9 proc. (1 269 zł) w porównaniu ze średnim wynagrodzeniem brutto w roku 2020 r., a wynagrodzenia zarządu w ub.r. opiewały na ok. 2 mln zł.

Szef rządy przypomniał, że projekt rozwijany jest od 3-4 lata. "I w przyszłym roku, lub za półtorej roku, jest szansa na przysłowiowe wbicie pierwszej łopaty" - dodał.

Zdaniem szefa rządu "wystarczy porozmawiać z tymi, którzy robili tego typu projekty". "A ja rozmawiałem z Koreańczykami, Japończykami, Francuzami, delegacjami, z którymi my dyskutujemy. To nie jest wolne tempo to, co dzieje się wokół Centralnego Portu Komunikacyjnego. Ilość zgód środowiskowych, pozwoleń administracyjnych, które trzeba przy tym uzyskać, w szczególności w związku z bardzo restrykcyjnymi przepisami Unii Europejskiej, jest po prostu duża. I te wszystkie zgody - zgodnie z przepisami - musimy krok po kroku pozyskiwać. To wszystko oczywiści kosztuje, ale szanse dla Polski są przeogromne" - tłumaczył premier.

"Chcemy mieć wielki port komunikacyjny, który będzie hubem dla Europy Centralnej. Czesi, Słowacy, Węgrzy są zainteresowani tym portem" - wskazał.

W ocenie szefa rządu, "są tacy, którym bardzo zależy, żeby to nie wyszło". "Którzy - no właśnie ci, którzy dzisiaj mają te huby komunikacyjne. I tutaj możecie (...) sobie sami odpowiedzieć na pytanie, które kraje należą do tych, które dzisiaj korzystają z tego, że Polacy korzystają z innych centrów komunikacyjnych. To oni będą robić wszystko, żeby w Polsce takie centrum nie powstało. A ja chcę, żeby to centrum powstało. I powstanie" - podkreślił Morawiecki.

W sprawozdaniu zarządu z działalności spółki CPK od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. podano, że "jako spółka celowa powołana do realizacji Programu CPK, w okresie sprawozdawczym nie osiągała przychodów z tytułu prowadzonej działalności, jednocześnie generując koszty w związku z przygotowaniem do realizacji nałożonych celów inwestycyjnych".

Centralny Port Komunikacyjny jest w 100 proc. własnością Skarbu Państwa. Spółka została powołana do przygotowania i realizacji Programu wieloletniego Centralnego Portu Komunikacyjnego obejmującego budowę nowego lotniska centralnego dla Polski oraz koordynacji i realizacji inwestycji towarzyszących, w tym nowej sieci linii kolejowych, dróg ekspresowych, autostrad i pozostałej infrastruktury przesyłowej. Nadzór właścicielski nad spółką Centralny Port Komunikacyjny sprawuje Pełnomocnik Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego. Obecnie jest nim wiceminister infrastruktury, funduszy i polityki regionalnej Marcin Horała.

CPK ma powstać między Warszawą i Łodzią; zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. ha zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 40 mln pasażerów rocznie. W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz. Inwestycja powinna umożliwić stworzenie ok. 300 tys. nowych miejsc pracy. W rejonie CPK ma powstać również Airport City. CPK ma być wybudowany do 2027 r. wraz z realizacją niezbędnych połączeń z komponentami sieci kolejowej i drogowej.

