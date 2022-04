Premier do kontrolerów lotów: proszę o kompromisowe podejście

Bardzo proszę wszystkich państwa o kompromisowe podejście i aby uzgodnić kompromis z ministrem infrastruktury Andrzejem Adamczykiem - zaapelował we wtorek podczas konferencji w KPRM premier Mateusz Morawiecki.

Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, że jakieś loty zostaną anulowane, będziemy się starali również skompensować utratę środków, przynajmniej częściowo, tym osobom, które już wcześniej wpłaciły środki na takie loty - zapewnił szef rządu.

Sytuacja naszych kontrolerów lotów jest jedna z najlepszych w porównaniu do innych kontrolerów lotów w innych krajach Unii Europejskiej - zarówno z punktu widzenia wynagrodzeń, czasu odpoczynku, szkoleń dodatkowych i tak dalej - mówił Morawiecki.

We wtorek rozpoczęła się kolejna tura rozmów kierownictwa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP) z przedstawicielami Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego (ZZ KRL). Negocjacje między stronami m.in. w sprawie bezpieczeństwa, regulaminu pracy oraz regulaminu wynagradzania toczą się od kilku tygodni. W piątek prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Piotr Samson informował, że jeśli nie dojdzie do porozumienia z kontrolerami ruchu lotniczego, ok. dwie trzecie lotów z Warszawy i Modlina może się nie odbyć od 1 maja.

Podczas konferencji w KPRM szef rządu był pytany o podejmowane działania ws. rozmów z kontrolerami ruchu lotniczego. Jak podkreślał, kontrolerzy lotów są relatywnie niewielką grupą osób - w Warszawie jest to 200 osób, która zarabia średnio 45 tys. zł miesięcznie.

Morawiecki przekazał, że minister infrastruktury Andrzej Adamczyk w rozmowach zaproponował konstruktywne i dobre propozycje. "Liczymy na to, że one zostaną przyjęte" - powiedział. "W przypadku, jeśli tak się nie stanie, to chciałbym zwrócić uwagę na dwa podstawowe aspekty: po pierwsze - najważniejsze jest bezpieczeństwo, więc będzie mogło odbywać się tyle lotów, ile - ze względów bezpieczeństwa - będzie dopuszczonych" - zaznaczył. "A po drugie - jest aspekt bezpieczeństwa z wojną na Ukrainie" - dodał. "Odpowiedzialność kontrolerów lotów musi być szczególnie uwypuklona w związku z tym bardzo, bardzo trudnym czasem, w jakim funkcjonujemy" - podkreślił.

Zgodnie z opublikowanym w poniedziałek rozporządzeniem Rady Ministrów ws. ograniczeń w ruchu lotniczym, prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC) obwieścił we wtorek listę tras lotniczych i przewoźników obsługiwanych po 1 maja br., gdyby nie doszło do porozumienia z przedstawicielami Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego. Na liście znalazły się 32 trasy oraz 11 przewoźników.

Zgodnie z listą PLL LOT poleci do: Londynu Heathrow, Nowego Jorku, Chicago, Brukseli, Toronto, Incheon, Rzeszowa, Tel Awiwu, Oslo, Kopenhagi, Budapesztu, Wilna, Pragi, Bukaresztu, Düsseldorfu, Barcelony, Berlina, Tbilisi, Szczecina-Goleniowa. Wizz Air będzie zaś obsługiwał trasy do Londynu - Luton, Rzymu. Ryanair poleci natomiast do Londynu - Stansted, Dublina. Deutsche Lufthansa ma latać do Frankfurtu, Monachium, Air France do Paryża, Turkish Airlines natomiast do Stambułu, a KLM do Amsterdamu. Ponadto Emirates ma latać do Dubaju, Austrian Airlines do Wiednia, Swiss do Zurichu oraz TAP Air Portugal do Lizbony.

Rzeczniczka stołecznego Lotniska Chopina Anna Dermont poinformowała we wtorek PAP, że zgodnie z opublikowanym rozporządzeniem, w przypadku gdyby PAŻP i Związek Zawodowy Kontrolerów Ruchu Lotniczego nie osiągnęli porozumienia, to od 1 maja br. starty i lądowania na stołecznym lotnisku zostaną ograniczone. Rejsy będą mogły się odbywać w godz. 9.30-17.00, w pierwszej kolejności na kierunkach wymienionych w rozporządzeniu. "Decyzje w sprawie dodatkowych operacji będzie podejmować koordynator Lotniska Chopina, którym jest brytyjska firma ACL" - dodała Dermont.

Rzeczniczka podkreśliła, że Lotnisko Chopina pozostaje w stałym kontakcie z liniami lotniczymi i firmami obsługującymi loty. "Dokładamy wszelkich starań, by zminimalizować skutki zaistniałej sytuacji" - zapewniła.

