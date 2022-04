Premier: Liczę na porozumienie między PAŻP, a kontrolerami lotów, będzie też plan rezerwowy

Liczę na kompromis między kierownictwem PAŻP-u a kontrolerami lotów. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk przedstawił mi plany rezerwowy - podkreślił premier Mateusz Morawiecki podczas sobotniej konferencji prasowej w Warszawie.

Od kilkunastu dni toczą się negocjacje kierownictwa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej z przedstawicielami Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego dotyczące m.in. bezpieczeństwa, regulaminu pracy oraz regulaminu wynagradzania.

"Cały czas liczę na kompromis. Jestem w stałym kontakcie z panem ministrem Adamczykiem. Pan minister jest w stałym kontakcie z kierownictwem Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Owszem przedstawiał mi również plany rezerwowe, jeżeli do takiego porozumienia nie dojdzie" - zaznaczył Morawiecki.

Wyraził nadzieję, że do takiego porozumienia między kierownictwem PAŻP-U a kontrolerami lotów dojdzie.

Premier pytany przez dziennikarzy na czym polegałby plan rezerwowy i kiedy będzie znany odpowiedział, że minister Adamczyk "w swoim czasie przedstawi te plany rezerwowe".

"Całe to zagadnienie, te plany mają przede wszystkim zabezpieczyć bezpieczeństwo lotów nad terytorium Rzeczpospolitej oraz jak największą liczbę tych lotów, tak żeby jak najmniej te najbardziej żywotne interesy ucierpiały, czyli pomoc wojskowa, czyli cały ruch związany z pomocą humanitarną i wojskową, ale oczywiście liczne cele cywilne postaramy się też zabezpieczyć" - zapewnił Morawiecki.

Dodał, że jest to swego rodzaju kaskada działań, które mają doprowadzić do tego, żeby bezpieczeństwo Polek i Polaków nie ucierpiało, a z drugiej strony, by jak największa część ruchu lotniczego na terytorium Rzeczpospolitej i nad terytorium Rzeczpospolitej został utrzymana - zaznaczył premier.

"W związku z trwającymi rozmowami Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej z kontrolerami ruchu lotniczego w dniu 22 kwietnia br. odbyło się spotkanie Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz przedstawicieli PAŻP z Europejską Organizacja ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (Eurocontrol) w sprawie ewentualnego rozpoczęcia w polskiej przestrzeni powietrznej procedury massive cancellation, czyli kasowania połączeń lotniczych. Na chwilę obecną procedura ta nie została uruchomiona" - poinformował w piątkowym komunikacie Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC).

"Wspólnie z Eurocontrol ustalono, że pomimo zmniejszonej obsady kontrolerów ruchu lotniczego od 1 maja loty z polskich lotnisk regionalnych oraz loty nad Polską powinny odbywać się bez gwałtownych zakłóceń" - wskazał ULC. Dodał, że "większe nieregularności lotów spodziewane są na lotniskach Warszawie i Modlinie".

