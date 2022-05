Premier: Polska może być najsilniejszym ogniwem odbudowywanych łańcuchów dostaw

Głównym tematem w Davos jest, w jaki sposób odbudować poszarpane łańcuchy dostaw, które zniszczyły pandemia i wojna na Ukrainie. Polska może być najsilniejszym ogniwem nowo odbudowywanych łańcuchów dostaw - powiedział premier Mateusz Morawiecki w trakcie wizyty w firmie Siltec w Pruszkowie.

Najpierw pandemia, a teraz wojna na Ukrainie, zniszczyła łańcuchy dostaw. Polska nie chce być tylko podwykonawcą. I jeśli nie chcemy być monterem cudzych projektów, to musimy tworzyć własne rozwiązania" - podkreślił.

Polska może być najsilniejszym ogniwem nowo odbudowywanych łańcuchów dostaw. Jestem przekonany, że tak jak nie zostawiliśmy polskich przedsiębiorców w czasie pandemii tak i teraz też będziemy razem z polskimi przedsiębiorcami - zapewnił.

Spójność gospodarki to także jej bezpieczeństwo, także w cyberprzestrzeni. Jestem przekonany, że razem z przedsiębiorcami będziemy w stanie zaproponować najlepsze, najnowocześniejsze rozwiązania na świecie wszystkim krajom świata, NATO i Unii Europejskiej - zapewnił Mateusz Morawiecki.

"W Davos, toczą się debaty, które decydują o przyszłości świata, niektórzy mówią, że tam rozdaje się karty" - zaznaczył szef rządu. Jak powiedział, to tutaj, wykuwa się przyszłość polskiej gospodarki. "I z całą pewnością mogę powiedzieć, że jak obserwuję, jak dzisiejszy kryzys wpływa na przedsiębiorców polskich i za granicą, to jestem przekonany, że także z tego kryzysu wyjdziemy mocniejsi" - mówił.

Jak mówił premier, firma Siltec w Pruszkowie eksportuje swoje produkty do niemal wszystkich krajów NATO, w tym do krajów Unii Europejskiej. "Można sobie wyobrazić zatem, jak wysokie są to zaawansowane technologie tutaj produkowane; jesteśmy z tego dumni, że mamy takie firmy jak Siltec" - zaznaczył. Dodał, że taka firma jest nie tylko certyfikowana przez nasze służby specjalne, ale także przez specjalne innych krajów.

Podczas wizyty w firmie Siltec w podwarszawskim Pruszkowie szef rządu zaznaczył, że w Davos uczestniczył w debacie zorganizowanej przez firmę Google. "Dyskusja ogniskowała się na cyberbezpieczeństwie, w jaki sposób zabezpieczać istotne systemy, żywotne dla bezpieczeństwa wszystkich krajów NATO" - powiedział.

"Polska może być najsilniejszym ogniwem nowo odbudowywanych łańcuchów dostaw. O tym rozmawiałem w Davos. Jestem przekonany, że tak jak nie zostawiliśmy polskich przedsiębiorców w czasie pandemii, w czasie poprzedniego kryzysu, tak jak nie zostawiliśmy w czasie odbudowywania gospodarki po pandemii, tak i teraz też będziemy razem z polskimi przedsiębiorcami" - zapewnił Mateusz Morawiecki.

"Widzę, że przedsiębiorcy są gotowi na ten trudny czas, który jest przed nami. Poprzez tarczę antyputinowską zostawiliśmy w kieszeniach przedsiębiorców kilkanaście miliardów złotych. Poprzez obniżki podatków zostawiliśmy w kieszeniach obywateli kilkadziesiąt miliardów złotych" - przypomniał premier.

"To wszystko powoduje, że nasz system jest odporny, odporniejszy niż wiele innych krajów, których stan gospodarki miałem możliwość obserwować w Davos" - ocenił szef rządu.

Firma Siltec w Pruszkowie istnieje na rynku 40 lat. Dostarcza w Polsce i poza granicami produkty i usługi: wyposażenie służące do ochrony informacji niejawnych i wrażliwych, agregaty prądotwórcze małej i dużej mocy, nowoczesne rozwiązania specjalne, prowadzimy badania i z sukcesem budujemy prototypy nowych urządzeń, także dla resortów mundurowych i instytucji centralnych państwa.

