Premiera pociągu wodorowego Siemensa na torze testowym

W Centrum Testów i Walidacji Siemensa w Wegberg-Wildenrath w Nadrenii Północnej-Westfalii 9 września 2022 odbyła się premierowa jazda pociągiem na wodór Siemens Mobility.

Nowy pociąg Mireo Plus H nie emituje nic poza wodą. Ma zasięg około 1000 km

- Pociąg Mireo Plus H nie emituje nic poza wodą. Ma zasięg około 1000 km, osiąga prędkość do 160 km na godzinę i może być szybko zatankowany. W ciągu 30 lat eksploatacji jeden pociąg pozwoli zaoszczędzić do 45 tys. ton emisji CO2 w porównaniu z podróżą samochodem - powiedział dr Roland Busch, prezes Siemensa, cytowany w komunikacie.

- Wodór należy do przyszłości mobilności. Dlatego jestem szczególnie zadowolony, że osiągnęliśmy dziś kolejny ważny kamień milowy w projekcie H2goesRail. Nasz cel jest jasny: planujemy, że Deutsche Bahn będzie neutralne dla klimatu do 2040 roku. A jedną z kluczowych dźwigni jest tu pożegnanie się z olejem napędowym - powiedział dr Richard Lutz, prezes Deutsche Bahn, cytowany w komunikacie.

Mireo Plus H do regularnej obsługi pasażerskiej w 2024 roku, wcześniej jazdy testowe

Jak wskazano w komunikacie jednym z kluczowych czynników potrzebnych do tego, aby technologia wodorowa stała się konkurencyjna w stosunku do oleju napędowego w codziennej eksploatacji, jest szybki proces tankowania.

Podano, że aby to zapewnić, Deutsche Bahn opracowało nową metodę, która po raz pierwszy umożliwia tankowanie pociągu na wodór tak szybko, jak pociągu na olej napędowy. Wodór do pociągów ma być produkowany w Tybindze przez DB Energy przy użyciu ekologicznej energii elektrycznej pobieranej bezpośrednio z napowietrznej linii energetycznej.

W komunikacie podano, że Mireo Plus H rozpocznie jazdy testowe w Badenii-Wirtembergii w 2023 roku, a od 2024 r. będzie w regularnej obsłudze pasażerskiej w ramach projektu H2goesRail, kursując między Tybingą, Horbem i Pforzheim i zastępując obecnie eksploatowany na tej trasie wagon spalinowy.

