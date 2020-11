Prezes DPD studzi optymistyczne prognozy e-commerce

Firma DPD Polska oddała sortownię regionalną w Rudzie Śląskiej. Wiąże się to ze zmianą modelu logistycznego DPD w naszym kraju. W 2020 r. firma zanotowała wzrost wolumenu przesyłek o 10-15 proc. wynikający ze wzrostów na rynku e-commerce., ale jej prezes Rafał Nawłoka jest ostrożny w prognozach. - Robienie zakupów w sieci nie zależy od dostępu klienta do internetu, ale od dostępu do pieniędzy - zauważa. Przyszłość rynku kurierskiego zależy od sytuacji w dotkniętej pandemią gospodarce.

Obiekt w Rudzie Śląskiej docelowo będzie obsługiwać do 300 tys. paczek na dobę, a zatrudnienie w nim znajdzie do 300 osób.

DPD Polska chce dostarczać paczki w sposób neutralny dla środowiska. Jeszcze w tym roku zakupi partię 50 w pełni elektrycznych MAN-ów.

Pierwszy lockdown spowodował wzrost wolumenu przesyłek obsługiwanych przez firmę, ale nie było to dla niej fundamentalne. Czy zmienią to ogłoszone właśnie przez premiera nowe obostrzenia w handlu?