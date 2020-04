Prezes Loconi Intermodal: transport intermodalny w Polsce ma dobre perspektywy rozwoju

Potencjał rynku do przenoszenia ładunków z dróg na tory jest wciąż tak duży, że udział przewozów intermodalnych w przewozach kolejowych w Polsce w perspektywie kolejnych 10 lat powinien wzrosnąć z 8,3 proc. w 2019 r. (w ujęciu wagowym) do minimum 20 proc. Należy to rozpatrywać niezależnie od bieżącego wpływu pandemii koronawirusa i kryzysu gospodarczego - mówi Lidia Dziewierska, prezes zarządu operatora intermodalnego Loconi Intermodal.

Wpływ koronawirusa

Doświadczenia Loconi

- W ujęciu krótkoterminowym, nie sposób zignorować wpływu pandemii koronawirusa na stan przewozów intermodalnych w Polsce - ocenia Lidia Dziewierska. - Globalny kryzys epidemiczny będzie miał znaczący wpływ na poziom obrotów intermodalnych w Polsce w 2020 roku i może skutkować brakiem kolejnego wzrostu albo nawet spadkiem przewozów intermodalnych w ujęciu ogólnym.Po pierwsze, z powodu wstrzymania produkcji w Chinach, które miało miejsce w I kwartale br. zaburzone zostały łańcuchy dostaw, a wiele połączeń oceanicznych oraz kolejowych z Chin do Polski lub przez Polskę zostało zawieszonych. W efekcie przeładunki na terminalach obsługujących połączenia z Chin zmalały w ostatnich tygodniach nawet o 50 proc., szacuje Loconi.Co prawda serwisy kolejowe i morskie do Polski zostały przywrócone, jednak jest to chwilowy stan z uwagi na kolejne decyzje dotyczące ograniczeń w handlu w większości krajów Europy.Po drugie, zamknięcie się rynków zbytu w Europie będzie równoznaczne z ograniczeniem obrotu towarowego właśnie w tych branżach, które stanowią znakomitą część w przewozach kontenerowych. Skutkiem zamkniętych centrów handlowych oraz wielkopowierzchniowych sklepów jest eliminacja lub znaczne ograniczenie sprzedaży w takich branżach jak: odzieżowa, elektroniczna, tekstylna, obuwnicza, artykułów gospodarstwa domowego, meblarska, RTV, czy AGD.- Do tego dochodzą kolejne zamknięcia lub ograniczenia produkcji w Polsce oraz innych krajach Europy dodaje Dziewierska. - Chociaż chwilowo wzrosła sprzedaż online, to trudno sobie wyobrazić, aby jej skala pozwoliła zrekompensować spadki sprzedaży stacjonarnej.Wielu klientów Loconi - spółek spedycyjnych - już przesłało informacje, że znaczna część polskich importerów całkowicie lub w znaczącej części wstrzymuje zamówienia towarów z Azji lub od innych dostawców na okres najbliższych 2 do 4 miesięcy.- Również eksporterzy zlokalizowani w Polsce będą się mierzyć ze spadkiem zamówień w wielu branżach. Zdaje się, że będzie to również wiązało się ze spadkiem obrotów towarowych na wszystkich terminalach portowych - ocenia Dziewierska.Jak dodaje, pojawiają się też nowe możliwości dla operatorów kolejowych. Wynika to chociażby z większego zainteresowania przewozami kolejowymi wewnątrz Europy w dostawach towarów wymagających pilnego uzupełnienia zapasów. W czasie ograniczeń dla przewozów transportem drogowym pomiędzy krajami Europy, TIR-y zastępują pociągi.- To samo dzieje się w przewozach towarów z Chin, transport kolejowy jest alternatywą dla transportu morskiego - zaznacza prezes Loconi. - Nie sądzę jednak, żeby mogło to zrekompensować globalny spadek obrotów kontenerowych, który zaraz dotkliwie odczuje rynek intermodalny.Nie zmienia to jednak faktu, że w perspektywie długoterminowej, po jednorocznym czy nawet dwuletnim okresie chwilowego zachwiania, potencjał gospodarczy pozwoli rynkowi intermodalnemu powrócić do dwucyfrowych wzrostów.* Loconi Intermodal jest operatorem intermodalnym. Działalność opiera na własnej sieci terminali (w Warszawie - o maksymalnej rocznej zdolności przeładunkowej 100 tys. TEU i Radomsku - 80 tys. TEU), a także wynajmowanych w Gądkach k/Poznania, Kątach Wrocławskich i Dąbrowie Górniczej.