Prezes LOT-u liczy, że dzięki zniesieniu wiz do USA narodowy przewoźnik zyska klientów

Świętujemy dziś przystąpienie Polski do amerykańskiego programu bezwizowego - powiedziała we wtorek na konferencji prasowej w Warszawie ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher. Prezes PLL LOT spodziewa się większego zainteresowania lotami do Stanów Zjednoczonych.

Jak mówił dziennikarzom Milczarski, 90 dni to wystarczający czas, żeby odwiedzić Stany Zjednoczone, czy zrobić biznes. "Ten piękny kraj otwiera przed nami szeroko swoje drzwi. I mam nadzieję, że Polacy będą chętnie z tego skorzystają - powiedział.Szef LOT spodziewa się, że dzięki bezwizowemu programowi, zainteresowanie wyjazdami do USA będzie większe. "Cały czas, jako LOT zwiększamy zakres naszej działalności na rynku amerykańskim. W ciągu czterech lat - od kiedy ja jestem prezesem - ponad dwukrotnie zwiększyliśmy liczbę miejsc w samolotach i pasażerów latających pomiędzy Polską i Stanami Zjednoczonymi. Spodziewamy się dalszego wzrostu. Myślę, że zniesienie wiz będzie akceleratorem ruchu pomiędzy stanami Zjednoczonymi i Polską oraz Polską i Stanami Zjednoczonymi" - powiedział Milczarski.Prezes przyznał, że spółka obserwuje znaczący wzrost zainteresowania biletami LOT do USA. "5 sierpnia przyszłego roku startuje nasze połączenie do San Francisco. Rozważamy otwarcie kolejnych połączeń" - zapowiedział.Zdaniem szefa LOT, narodowy przewoźnik cały czas pracuje nad rozwojem. "Zaczynaliśmy od 40 samolotów, dzisiaj mamy ich prawie 90. Kiedy przyszedłem do firmy mieliśmy pięć Boeingów 787 Dreamliner, dziś mamy 15 i czekamy na dostawy dwóch" - powiedział Milczarski.LOT lata z Polski do Nowego Jorku (dwa lotniska: JFK, Newark) Chicago, Miami, Los Angeles. A także z Budapesztu na lotnisko JFK i Chicago.30 września 2019 r. Polska dopełniła warunków wszystkich umów dwustronnych dotyczących bezpieczeństwa, a odsetek odmów wizowych kategorii B1/B2 spadł do wymaganego poziomu. Ostateczny odsetek odmów wizowych w kategorii B1/B2 (biznes/turystyka) obywatelom Polski na całym świecie w ciągu amerykańskiego roku budżetowego kończącego się 30 września 2019 był niższy niż 3 proc.Rejestracja w systemie ESTA jest znacznie tańsza niż opłata wizowa (160 USD). Krótszy jest w jej przypadku również czas wypełniania elektronicznych formalności - ok. 20 minut. Rekomenduje się dokonanie tego na minimum 72 godziny przed przybyciem do USA.Zgoda w systemie ESTA jest wydawana na dwa lata. W tym czasie można odwiedzać USA wielokrotnie, ale nie można podejmować pracy, a żaden pobyt nie może przekroczyć 90 dni. Podróżni z już otrzymaną wizą nie muszą ubiegać się o autoryzację ESTA i mogą dalej z niej korzystać.Autoryzacji na nowych zasadach nie otrzymają z reguły osoby, którym w przeszłości odmówiono wizy lub które "miały problemy mogące wpłynąć na prawo do otrzymania wizy, takie jak wyrok sądowy lub złamanie prawa imigracyjnego USA" - czytamy na stronie amerykańskiej ambasady w Polsce. Program ruchu bezwizowego nie obejmuje też osób, które po 1 marca 2011 roku odwiedziły Koreę Północną, Iran, Irak, Libię, Somalię, Sudan, Syrię lub Jemen. W przypadku braku otrzymania autoryzacji ESTA można ubiegać się o wizę w amerykańskiej ambasadzie lub konsulacie.Należy pamiętać, że ostateczna zgoda na wjazd na terytorium Stanów Zjednoczonych leży w kompetencjach amerykańskiego urzędnika służby imigracyjnej w porcie lub porcie lotniczym. Ma on prawo do odesłania każdej osoby, która wzbudzi jego podejrzenia. W praktyce jednak takie przypadki zdarzają się bardzo rzadko.