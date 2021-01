Prezes Milczarski tłumaczy sytuację LOT-u. Pracownicy spółki niewpuszczeni do Sejmu

Dwie godziny trwało posiedzenie sejmowej Komisji Infrastruktury, podczas którego posłowie pytali Rafała Milczarskiego, prezesa LOT-u, oraz Macieja Małeckiego, wiceministra aktywów państwowych, o sytuację finansową naszego narodowego przewoźnika.

Pozew Condora

- Gdyby nie zwołanie dzisiejszej komisji, która omawia sprawy LOT-u, to być może porozumień z załogą by nie było. Ale czy pan nas uspokoił? Nie. Nie wiemy nadal, jakie konsekwencje będzie miała dla LOT-u nieudana próba przejęcia Condora. Oczekujemy informacji w tej sprawie - mówił wiceprzewodniczący Komisji z ramienia Koalicji Obywatelskiej Cezary Grabarczyk.

To ma pomóc w ograniczeniu skali zwolnień.Prezes LOT-u podkreślał, że ramy finansowe udzielonej pomocy publicznej zaakceptowała Komisja Europejska i jasno w nich zapisane są zasady odbudowy kondycji finansowej spółki. - W przyszłym roku powinniśmy już osiągnąć stan, w którym nie będziemy wykazywać straty. To będzie gigantycznie trudne - ocenił.Przypomnijmy, że niemieckie linie lotnicze Condor złożyły pozew przeciwko Polskiej Grupie Lotniczej - właścicielowi PLL LOT. Wpłynął on do PGL we wrześniu ub. roku. Niemiecka spółka domaga się w nim odszkodowania 55,8 mln euro za wycofanie się z procesu przejęcia tego przewoźnika.