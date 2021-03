Prezes PKO BP: cieszę się, że nowoczesne pojazdy firmy PESA trafią na linie kolejowe Dolnego Śląska

Bardzo się cieszę, że nowoczesne pojazdy firmy PESA trafią na linie kolejowe Dolnego Śląska – powiedział prezes banku PKO BP Zbigniew Jagiełło. We Wrocławiu poinformowano, że PKO BP zasili Koleje Dolnośląskie kwotą 422 mln zł na zakup 19 nowych pociągów.

"Bardzo się cieszę, że nowoczesne pojazdy firmy PESA trafią na linie kolejowe Dolnego Śląska. Ja chciałbym tylko poprosić, o ile to będzie oczywiście możliwe, aby jedną z pierwszych linii, po której te pociągi mogłyby jeździć, była linia kolejowa Wrocław-Międzylesie" - powiedział prezes banku PKO BP Zbigniew Jagiełło.

Wyjaśnił, że wówczas pociągi będą mogły się zatrzymywać na stacjach Warkocz, Strzelin, Biały Kościół, na których tysiące razy on sam wysiadał, jeżdżąc do szkoły.

"Te pojazdy umożliwią dojazd do pracy, do szkoły. Tak, że mam nadzieję, że na tych stacjach mieszkańcy Dolnego Śląska będą często wsiadali i wysiadali do nowoczesnych pociągów" - powiedział Jagiełło.

Ekologiczna flota Kolei Dolnośląskich (KD) zwiększy się tym samym z 32 do 51 pojazdów, całość taboru natomiast powiększy się do 74 pojazdów.

