Prezes PKP Cargo obiecuje poprawę wyników. "Najgorsze już za nami"

Najgorsze już mamy za sobą, z trudnej sytuacji wychodzimy wzmocnieni. Będzie to widoczne w następnych miesiącach a może nawet tygodniach - powiedział Czesław Warsewicz, prezes PKP Cargo, komentując wyniki spółki za pierwsze półrocze 2020.

- Na tym tle PKP Cargo bardzo dobrze sobie poradziło - ocenił prezes Czesław Warsewicz, komentując wyniki spółki. - To efekt szybkich działań dostosowawczych. Polegały one, z jednej strony, na podjęciu aktywnej, czasami nawet agresywnej polityki handlowej w obszarze pozyskania nowych klientów, i konsekwentnej realizacji strategii przekształcenia PKP Cargo w operatora logistycznego. Z drugiej strony spółka szybko i znacząco obniżyła koszty, w tym koszty wynagrodzeń. Po trzecie, otrzymała wsparcie z tarczy antykryzysowej wynoszące 120 mln zł.Prezes PKP Cargo podkreślił, że problemy w pierwszym półroczu udało się ograniczyć m.in. dzięki wzmocnieniu przewozów intermodalnych. W pierwszym półroczu stanowiły on 19,6 proc. pracy przewozowej spółki, rok temu było to 14,5 proc. a cztery lat temu niespełna 5 proc.Mimo tego w pierwszym półroczu PKP Cargo zanotowało 21-proc. spadek pracy przewozowej i był to 9. w kolejności spadek na rynku. Spółka nie traciła jednak kontraktów. Spadek to efekt zmniejszenia zapotrzebowania na przewozy towarów masowych.W drugim kwartale br. przychody Grupy PKP Cargo z tytułu umów z klientami pozostawały pod wpływem osłabienia rynku przewozów kolejowych i wyniosły 929 mln zł. EBITDA to 116,7 mln zł, przy czym warto zauważyć, że mimo gorszego otoczenia rynkowego, wynik ten był lepszy od osiągniętego w pierwszym kwartale 2020 roku. Podobną tendencję kwartał do kwartału zauważyć można analizując wynik netto grupy, który w drugim kwartale 2020 roku uplasował się na poziomie -77,5 mln zł. Wynik operacyjny grupy wyniósł -76,4 mln zł.- Drugi kwartał był dla spółki lepszy niż pierwszy. Najgorsze już mamy za sobą, z tej trudnej sytuacji wychodzimy wzmocnieni. Będzie to widoczne w następnych miesiącach a może nawet tygodniach - powiedział Czesław Warsewicz, dodając, że jeśli wyliczy się roczny wynik kroczący, czyli zsumuje drugie półrocze roku 2019 i pierwsze 2020, to EBITDA jest na poziomie 616,5 mln zł, czyli wynosi więcej niż kapitalizacja spółki 586 mln zł (stan z 19 sierpnia).Mimo tej deklaracji utrzymujący się w trendzie spadkowym kurs akcji spółki po ogłoszeniu wyników spadł o ponad 2 proc. O godz. 15 za akcję PKP Cargo płacono 12,80 zł.Praca przewozowa wykonana przez Grupę PKP Cargo w drugim kwartale 2020 roku wyniosła 5,3 mld tkm wobec 6,6 mld tkm w analogicznym okresie 2019 roku. Pomimo epidemii grupa zrealizowała w drugim kwartale w stosunku do pierwszego kwartału br. większe przewozy w segmentach: kruszywa, metale oraz w przewozach intermodalnych. Praca przewozowa wykonana w tym segmencie w drugim kwartale 2020 roku wyniosła 1,04 mld tkm, co oznacza wzrost o 10,7 proc. r/r.Do końca sierpnia w PKP Cargo, a do końca września w spółach PKP Cargo Tabor o PKP Cargo Connect, obowiązuje obniżony wymiar czasu pracy. Prezes Warsewicz zapowiada, że będzie na ten temat rozmawiał ze stroną społeczną. Sprawa jest otwarta a wiele wskazuje, że w III i IV kwartale rynek się ożywi. Cenę za jego stagnację zapłaciło ponad 800 pracowników, którzy odeszli ze spółki. 30 czerwca grupa zatrudnia 23 003 ludzi, to o 3,3 proc. mniej niż rok wcześniej.Czy jest szansa na pozytywny w wynik netto spółki na zakończenie roku?- Liczymy, że wyniki będą się poprawiać. Wiele zależy od dynamiki rynku, od tego, co będzie działo się górnictwie i energetyce. To jednak niewiadome. Tak samo jak otwarcie wielkiego pieca w Nowej Hucie, co byłoby dla nas znaczącym impulsem. Być może stanie się to w tym roku albo dopiero w następnym. Liczymy na zwiększenie obrotów, a czy wystarczy, aby wygenerować w skali całego roku wynik dodatni, to się okaże. Bardzo mocno nad tym pracujemy. Jestem optymistą - podsumował prezes firmy.* * *Wyniki PKP Cargo skomentowało dziś rano Biuro Maklerskie Santander.„Wynikają z trudnego otoczenia biznesowego związanego w szczególności z ograniczonym popytem na transport kruszyw. Oczekujemy jednak, że wydatki na modernizację krajowej infrastruktury pozostaną wysokie, co powinno przełożyć się na odbicie przychodów w latach 2020-23. Postrzegamy ostatni spadek cen akcji (-22 proc. w lipcu) jako dobrą okazję do kupna.” 12-miesięczna cena docelowa to 40,1 zł