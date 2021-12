Prezes PKP PLK: CMK gotowa do certyfikacji na 250 km/godz. w grudniu 2023 r.

Centralna Magistrala Kolejowa (CMK) powinna być gotowa do procesu certyfikowania jej do prędkości 250 km/h w grudniu 2023 roku - poinformował PAP prezes spółki PKP Polskie Linie Kolejowe Ireneusz Merchel.

- Założenia były takie, żeby wykonać wszystkie potrzebne prace (aby podnieść prędkość na CMK do 250 km/h - PAP) do końca przyszłego roku i robimy wszystko, żeby tak się stało - powiedział Merchel.

Zaznaczył jednocześnie, że zakończenie prac nie oznacza, iż pociągi od razu będą jeździły po CMK z prędkością 250 km/h, gdyż wcześniej trzeba będzie przeprowadzić proces certyfikacji linii na taką prędkość.

-Obecnie chyba nikt odpowiedzialny nie może powiedzieć, ile potrwa proces certyfikacji. Chcemy zakończyć prace do końca 2023 roku, ale czy uzyskamy certyfikację w grudniu 2023 roku, czy w połowie 2024 roku, to odpowiedzialnie będziemy mogli mówić najwcześniej za rok - powiedział PAP Merchel.

Prezes spółki zarządzającej kolejową infrastrukturą w Polsce powiedział też, że ogłoszono już kilkanaście przetargów na prace związane z podniesieniem prędkości na CMK.

-Ogłaszamy szereg przetargów, czy to na zabudowę rozjazdów, czy na poprawę parametrów podtorza, czy na stan torów. Gdyby to wszystko zsumować, to już kilkanaście przetargów zostało ogłoszonych i jest realizowanych. Część prac już została zakończona - stwierdził prezes.

Obecnie po Centralnej Magistrali Kolejowej pociągi mogą jeździć z prędkością do 200 km/h.

Centralna Magistrala Kolejowa, czyli linia kolejowa nr 4, ma długość 224 km. Rozpoczyna się w Grodzisku Mazowieckim, a kończy w Zawierciu, łącząc Warszawę z Krakowem oraz Katowicami. Przebiega przez województwa: mazowieckie, łódzkie, świętokrzyskie i śląskie. Trasa zapewnia najszybsze połączenie stolicy z Krakowem, Katowicami, Opolem i Wrocławiem.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl