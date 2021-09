Prezes PKP PLK o inwestycjach: jesteśmy gotowi, czekamy na pieniądze

Jesteśmy gotowi, by przez najbliższe 3-4 lata ogłaszać co roku przetargi o wartości od 15 do 20 mld zł. Z niecierpliwością czekamy na środki finansowe – mówi WNP.PL Ireneusz Merchel, prezes PKP PLK.

