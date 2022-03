Prezes RARS: Dziennie kilkadziesiąt ciężarówek z pomocą wyjeżdża na Ukrainę

Dziennie z Polski na Ukrainę wyjeżdża kilkadziesiąt ciężarówek dziennie z pomocą humanitarną; pomoc udzielana przez polski rząd uchodźcom i w Polsce, i za granicą przekroczyła zdecydowanie 200 mln złotych - podkreślił prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski.

Szef RARS na wspólnej konferencji z ambasadorem Ukrainy w Polsce Andrijem Deszczycą oraz minister rodziny i polityki społecznej Marleną Maląg stwierdził, że pomoc Ukrainie to niezwykle ważne zadanie, któremu Polska musi podołać.

"Ze względu na to miejsce na mapie, gdzie jesteśmy najbliższym sąsiadem Ukrainy, właściwie, zostaliśmy hubem pomocy międzynarodowej" - zaznaczył. Jak wskazał, pomoc humanitarna płynie z ponad 30 krajów, a około 200 samolotów transportuje tu żywność, leki, odzież, namioty.

"Wysyłamy kilkadziesiąt ciężarówek dziennie na Ukrainę, które docierają bezpośrednio z tą pomocą do osób potrzebujących. To jest ponad 200 ton żywności, które trafiają na Ukrainę. To jest ciągle za mało, ciągle możemy zrobić więcej" - powiedział Kuczmierowski.

Jak dodał, wspólnota międzynarodowa musi współpracować, aby wspierać osoby, które cierpią w wyniku agresji Rosji na Ukrainę.

"Skala tego zaangażowania do dzisiaj, jeśli chodzi o tę pomoc, która przypływa z innych krajów, przekroczyła 100 mln złotych. Pomoc udzielana przez polski rząd właśnie na rzecz uchodźców i w Polsce, ale również za granicą, przekroczyła zdecydowanie 200 mln złotych. Potrzebujemy tego wsparcia zagranicznego, żeby jeszcze lepiej działać" - podkreślił prezes RARS.

