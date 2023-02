Prezes Ryanaira pewny swego. "Jesteśmy niekwestionowanym numerem 1"

Chcemy cały czas pracować nad tym, żeby umacniać pozycję Ryanaira jako największej europejskiej linii lotniczej. W 2026 roku chcemy przewieźć 225 milionów pasażerów - powiedział w rozmowie z WNP.PL prezes Michael O'Leary.

Jakie są najważniejsze cele linii lotniczych Ryanair na najbliższy sezon letni?

Michael O’Leary: My się nie zatrzymujemy, chcemy umacniać w kolejnych latach pozycję Ryanaira jako największej europejskiej linii lotniczej. W okresie roku rozliczeniowego 2022/23, który kończy się 31 marca tego roku szacujemy, że obsłużymy około 168 miliona pasażerów.

Kolejny rok to już będzie 185 milionów, a w 2025 roku liczymy na 205 milionów. Przyrost o 20 milionów rocznie to ogromne wyzwanie, ale my wiemy, jak to zrobić. Już dziś z naszych usług korzystają pasażerowie tradycyjnych linii i wierzę, że tak będzie się działo nadal.

Wojna na Ukrainie nie jest bez wpływu na to, z czym mamy do czynienia w Europie, zwłaszcza jeśli chodzi o ceny paliw. To jest oczywiście duży problem dla nas, ale nie tylko dla nas, dla całej branży. Dlaczego rośniemy na rynku? Bo mamy niższe ceny i przejmujemy klientów.

Ryanair dzięki odpowiedniej kontroli kosztów może oferować niższe ceny na bilety lotnicze

Obserwujemy, co się dzieje na rynku. Lufthansa przejmuje włoskie linie ITA, polski LOT też pewnie szukał partnerstwa, może właśnie także z Lufthansą. Z drugiej strony inne tanie linie oddają trochę pola, na przykład Wizzair kieruje się bardziej na południe, na Półwysep Arabski. Nie ukrywam - my te okazje wykorzystujemy i poszerzamy dzięki temu naszą siatkę połączeń.

Jak w tej globalnej strategii przedstawia się rola Europy Środkowo-Wschodniej, w tym zwłaszcza Polski?

Centralna część Europy, mówię tu o Polsce, Rumunii, Węgrzech i Czechach, rośnie najszybciej. Właśnie w tej części kontynentu notujemy przyrosty rezerwacji na wyższych poziomach niż na Zachodzie. Ludzie się bogacą, częściej latają na wakacje do krajów na południu. Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszy się Grecja, ale także Włochy, Hiszpania czy Portugalia.

Połączenia lotnicze mogą nadal konkurować z pociągiem, dzieje się tak nie tylko w polskich realiach

Poza tym widzimy, że gospodarki poszczególnych krajów mają się zupełnie dobrze, dlatego staramy się lokalnie bardzo dokładnie badać preferowane kierunki i latać tam, gdzie inni jeszcze nie zaczęli. Przyglądamy się także zapotrzebowaniu na połączenia, które są alternatywą dla pociągu. W Polsce to jest relacja Kraków-Poznań, Kraków-Gdańsk. Z jednej strony czas, z drugiej cena biletu.

W przypadku Polski z wielu lotnisk realizujemy 300 tras, w sezonie letnim doszło 35 nowych. Z Lotniska Balice w Krakowie będziemy mieli 80 tras i około 4,5 miliona pasażerów. Teraz w tej bazie mamy 8 samolotów, już niedługo dodamy kolejna maszynę.

Przewieziemy w polskich lotnisk w ciągu roku około 14 milionów pasażerów. Mamy tutaj w bazach 39 samolotów, jesteśmy niekwestionowanym numerem 1 i takim chcemy pozostać.

A jak przedstawia się sprawa dostaw nowych zamówionych samolotów?

W tej chwili dysponujemy flotą 565 maszyn stacjonujących w naszych 90 bazach. Realizujemy 2400 połączeń, w nowym letnim rozkładzie pojawi się 230 nowych kierunków. Nasza samoloty są produkowane przez Boeinga i czekamy właśnie na dostawę 51 sztuk. Już teraz wiemy, że koncern ma pewne opóźnienia i nie otrzymamy wszystkich zamówionych maszyn na czas. Szacuję, że to będzie 40-45 sztuk. Zgodnie z naszą strategią czekamy do kwietnia i w zależności od tego to jakimi dysponujemy zdolnościami do przewozu pasażerów ustalamy dokładny rozkład lotów. Jak kolejną partię samolotów dostaniemy w kolejnych miesiącach to włączymy ją do eksploatacji dopiero od lipca tego roku. Pozwoli to zwiększyć częstotliwość połączeń.