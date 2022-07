Prezes Wizz Air ostrzega: To nie będzie normalne lato

- To bardzo trudny okres. Przygotowywaliśmy się na ten sezon, jakby to było normalne lato. A skala wyzwań i trudności okazała się nieco większa - mówi w rozmowie z WNP.PL Robert Carey, prezes Wizz Air, i ostrzega, że podróżni powinni liczyć się ze zwiększającą się liczbą anulowanych lotów i wyższymi cenami biletów.

Szef węgierskich linii przyznaje, że problemy lotnisk w Europie (z niewystarczającą liczbą pracowników obsługujących podróżnych, co powoduje wydłużenie oczekiwania na odprawę - przyp. red.) negatywnie wpływają na siatkę oferowanych przez Wizz Air połączeń.

- To są raczej przejściowe problemy. Myślę, że teraz jesteśmy u szczytu tych trudności. Cały czas zwiększamy nasze moce przerobowe - zwiększyliśmy liczbę personelu. Zwiększa się też obsada, jeśli chodzi o kontrolę lotów. Mam nadzieję, że już wkrótce ta sytuacja wróci do normy - stara się uspokajać Robert Carey.

W wywiadzie z prezesem Wizz Air pytamy też o wpływ rosnących cen paliwa na ceny biletów i tego, jak ona się zmieni już od przyszłego roku.

- Oczywiste, że ceny paliwa wpływają na ceny biletów. Tak jest u każdego przewoźnika. My będziemy kompensować to poniekąd dzięki wydajności naszej floty. Mamy obecnie najnowocześniejszą flotę, która jest bardziej wydajna w porównaniu do tej, jaką dysponuje Ryanair. Spalamy o 20 proc. mniej paliwa. To będzie widoczne w cenach naszych biletów - deklaruje w rozmowie z naszym portalem.

Zapewnia też, że to klient „wybierać będzie portfelem”, więc trzeba będzie to uwzględnić, przygotowując ofertę w najbliższych miesiącach.

- Już wcześniej był taki okres, gdy odnotowywaliśmy znaczące wzrosty cen paliwa. I akurat w takich czasach ci ultraniskokosztowi przewoźnicy, do których Wizz Air się zalicza, najlepiej sobie radzą. Jesteśmy w stanie zaoferować pasażerom takie ceny, których od nas oczekują - mówi Robert Carey, prezes Wizz Air.

Zobacz całą rozmowę z szefem węgierskich linii niskokosztowych, w której mówi m.in. o tym co jeszcze - poza paliwami - ma wpływ na cenę biletu i jak Wizz Air zamierza sobie z tym w najbliższym czasie poradzić.

