Prezydent Andrzej Duda rozmawiał z prezesem PLL LOT na temat akcji LOT do Domu

Prezydent Andrzej Duda rozmawiał z prezesem PLL LOT Rafałem Milczarskim na temat akcji LOT do Domu oraz o sytuacji spółki w okresie zagrożenia epidemią koronawirusa - poinformowała w środę Kancelaria Prezydenta.

Kancelaria prezydenta poinformowała o rozmowie Andrzeja Dudy na Twitterze. "Prezydent Andrzej Duda rozmawiał z prezesem PLL LOT Rafałem Milczarskim na temat akcji LOT do Domu oraz o sytuacji spółki" - napisano.

Operacja LOT do Domu ma potrwać do 28 marca. W jej ramach organizowane są specjalne rejsy czarterowe w różne regiony świata, aby umożliwić powrót do domu polskim obywatelom i uprawnionym do tego cudzoziemcom.

Na stronie https://LOTdoDomu.com można sprawdzić daty i miejsca, z których w najbliższym czasie polecą do Polski samoloty LOT-u. Czartery odbierają podróżnych z terenu Europy, a także Azji czy Ameryki. Obejmują miejsca dotychczas nieobecne w LOT-owskiej siatce połączeń, np. Maltę czy Reykjavik. Aktualna lista rejsów i link do rezerwacji dostępne są na: https://www.lot.com/pl/pl/lot-do-domu.

Jak poinformował LOT, obowiązują zryczałtowane stawki za rejs. Ich wysokość zależy od kierunku, z którego realizowany będzie przelot: 400-800 zł w granicach Europy i 1,6 tys. - 2,4 tys. zł za przelot dalekiego zasięgu. "Pozostałą kwotę dopłaci polski rząd" - wskazano.

LOT podkreślił, że zabezpieczył dla każdej załogi samolotu specjalne środki ochrony: profesjonalne maseczki wyposażone w filtr, rękawiczki, żele antybakteryjne i bezdotykowe termometry. "W przypadku rejsów do krajów podwyższonego ryzyka środki ochrony zostały jeszcze bardziej wzmocnione" - zaznaczono. Catering, jak dodano, będzie podawany w opakowaniach jednorazowych, a po każdym rejsie samolot zostanie zdezynfekowany.

Polska, mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo obywateli w kraju, ale także w Europie i na świecie, wprowadziła ograniczenia w transporcie międzynarodowym. Od 15 marca 2020 r. zawieszone zostały m.in. międzynarodowe pasażerskie połączenia lotnicze.

Autor: Krzysztof Kowalczyk

krz/ godl/