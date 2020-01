Prezydent: kolej miała, ma i będzie miała strategiczne znacznie

Kolej jest jedną ze strategicznych gałęzi przemysłu RP, miała, ma i będzie miała znaczenie strategiczne i militarne dla całej gospodarki państwowej - oświadczył prezydent Andrzej Duda w środę podczas otwarcia II Kongresu Rozwoju Kolei w Warszawie.

Dla biznesu, a zwłaszcza dla przemysłu, który potrzebuje transportować towary, najistotniejsze są połączenia (...) przede wszystkim kolejowe - powiedział prezydent.

Mówił też o "szeroko zakrojonym" planie modernizacyjnym, który jest realizowany na przestrzeni ostatnich lat. Wskazał m.in. na plany rozbudowy portów.

Chcemy m.in. jako element Trójmorza rozbudować przede wszystkim porty w Gdyni i Gdańsku - wymienił.

Jak dodał prezydent, kolej ma i będzie miała strategiczne znaczenie dla kształtowania polityki i zdobywania przewag, także na arenie międzynarodowej. "Patrząc na historię ostatnich 30 lat można powiedzieć, że kolej najpierw znalazła się w głębokim regresie, a potem powoli zaczęła wracać" - stwierdził Andrzej Duda. Wyraził też nadzieję, że kolej będzie "nabierała prędkości" i przez najbliższe dziesięciolecia "nikt nie zdoła tego pociągu wyhamować".

Przypomniał, że na rozwój kolei przeznaczono "ogromne pieniądze". "Można by je spożytkować na różne cele, ale są przeznaczone właśnie na kolej. Chciałbym, żebyście państwo to doceniali" - mówił prezydent, zwracając się do uczestników Kongresu.

Wskazał też na wykluczenie komunikacyjne, do którego - jak mówił - doszło w Polsce w ostatnich 30 latach. Podkreślił, że celem jest nie tylko przywrócenie tych połączeń, ale także budowa nowych. Deklarował, że jeśli niektóre połączenia okażą się niedochodowe, będą mogły otrzymać dotacje. Prezydent ocenił też, że choć istotną rolę w zmianie stanu rzeczy na kolei odgrywają samorządy, to powinny one zyskać wsparcie centralne, także ze strony instytucji kolejowych.

Wyraził też opinię, że kolej jest w awangardzie elektromobilności i polityki proklimatycznej. Dodał, że z tego m.in. powodu perspektywy dla rozwoju kolei są bardzo optymistyczne i dalece bardziej obiecujące niż transportu samochodowego.

Z kolei minister infrastruktury Andrzej Adamczyk przypomniał, że w 2019 r. kolej przewiozła rekordową liczbę pasażerów - 335 mln, wobec 280 mln w 2015 r.

Producenci, branża wykonawcza, mają pełne portfele zamówień i daleką perspektywę funkcjonowania - stwierdził Adamczyk. "Mówimy pozytywnie o polskiej kolei. Przekuwamy swoje marzenia w rzeczywistość" - dodał minister.

Jak zauważył, okazało się, że można osiągać rekordowe wyniki przy jednoczesnej realizacji rekordowych nakładów na przebudowę infrastruktury kolejowej.

Adamczyk nawiązał także do kwestii walki z wykluczeniem komunikacyjnym. "Zeszły rok minął pod znakiem przywracania kolei tam, gdzie jej dotychczas nie było" - podkreślił.

Wskazał, że od połowy 2019 r. przywrócono np. ruch kolejowy do Lubina, do którego pociągi przestały przyjeżdżać w 2010 r. Wskazał, że w zeszłym roku na inwestycje kolejowe wydano ponad 16,6 mld zł. "To te dodatkowe środki uzyskane dzięki determinacji" - podkreślił minister.