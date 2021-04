Prezydent Turcji marzy o wielkim kanale

Zablokowanie Kanału Sueskiego rozpętało w Turcji ponowną dyskusję w sprawie budowy równoległego do Bosforu kanału. Spór ma wymiar wewnętrzny, ale jego rezultaty mogą rzutować na cały światowy handel morski.

Obecnie rocznie Bosfor pokonuje aż około 53 tys. statków (145 dziennie). Regularnie ocierają się o siebie, uderzają w brzegi cieśniny, a znany jest także co najmniej jeden przypadek zniszczenia przez statek położonego na brzegu domu.

Najważniejszymi zapisami tego podpisanego w 1936 roku porozumienia są swoboda przepływu i żeglugi na czas neutralności Turcji wszystkich statków, a w razie stanu wojny zakaz dla statków nieprzyjaciela.

Wewnętrzny sprzeciw

Reakcja łańcuchowa

Nie trzeba chyba dodawać, jak destrukcyjny wpływ na cały handel morski mogłaby mieć taka decyzja. Czy w ogóle jest ona możliwa?Koncepcja budowy kanału spotyka się z dużym oporem w samej Turcji. Socjologowie twierdzą, że około 80 proc. mieszkańców Stambułu jest przeciwnych inwestycji. Burmistrz metropolii Ekrem Imamoglu, który ma stać się głównym przeciwnikiem Erdogana w wyborach prezydenckich w 2023 roku, ostro skrytykował pomysł budowy kanału.Plany inwestycji ostro krytykują też ekolodzy. Przepowiadają katastrofę ekologiczną zarówno dla Morza Czarnego, jak i Morza Marmara. Według nich dostawy wody do Stambułu będą zagrożone. Ponadto, zdaniem przeciwników projektu, w wyniku budowy kanału miasto faktycznie zamieni się w wyspę, co zwiększy dla niego ryzyko trzęsień ziemi.Mimo wszystko Erdogan może chcieć przeprowadzić budowę. Ma być ona bowiem według analityków jedną ze sztandarowych inwestycji „odbudowy imperium”.Plany Erdogana wspiera wielu biznesmenów, część z nich liczy na lukratywne kontrakty związane z budową. W samej Turcji spekuluje się, że tereny przez które ma przebiegać kanał zostały już dawno wykupione przez zwolenników prezydenta.Plany Anakary uważnie są obserwowane przez władze wielu państw. Wypowiedzenie konwencji mogłoby spowodować reakcję łańcuchową w podobnych aktach prawnych. Co więcej, zagrożona byłaby swoboda żeglugi.Najbardziej wypowiedzenie porozumienia dotknęłoby państwa nad Morzem Czarnym. W przypadku ograniczeń mogłoby się okazać, że Bułgaria, Rumunia, Ukraina i Gruzja będą mogły pływać swoimi statkami tylko w obrębie jednego morza.