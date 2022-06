Problem z transportem zboża z Ukrainy leży na polskiej granicy

Infrastruktura po polskiej stronie pozwala na przewożenie wielokrotnie większej ilości ładunków z Ukrainy w porównaniu do tego, co przewozi się dzisiaj. Są jednak problemy z przepustowością granicy - mówi Marcin Witczak, prezes Laude Smart Intermodal, dodając, że jego firma razem z Euroterminalem w Sławkowie jest w stanie obsłużyć teoretycznie transport około 5 mln ton ukraińskiego ziarna miesięcznie.

LHS i PKP PLK pracują usilnie, żeby rozwiązać problem z przepustowością granicy. Czekamy na efekty tej pracy, widząc już pewne postępy. Jesteśmy zadowoleni z tego, że i Polska, i Ukraina są zgodne co do udrożnienia granicy a następnie portów - mówi Marcin Witczak.

Jeżeli nie wykorzystamy szansy, olbrzymią część ładunków dla Ukrainy przejmie Rumunia. Mają port głębokowodny. Widziałem, jak potrafili szybko zadziałać w pierwszych tygodniach wojny - dodaje

170 naszych wagonów zostało w Mariupolu w zakładach Metinwest. Staramy się je odzyskać, ale bez większej nadziei. Z wyniku odpisałem trzydzieści kilka milionów złotych - opisuje realia wojny.

Firma Laude Smart Intermodal zajmuje się kolejowym transportem towarów z Ukrainy. Tematem numer jeden w światowych mediach są dziś problemy z wywiezieniem z tego kraju zbóż, na które czeka świat, obawiając się widma głodu. Jak może tu, Pana zdaniem, pomóc Polska?

- Tak, jesteśmy największym polskim przewoźnikiem zajmującym się transportem towarów koleją z Ukrainy. Dysponujemy kilkoma tysiącami wagonów szerokotorowych, najnowocześniejszym terminalem szeroko- i normalnotorowym w Zamościu i unikatową technologią transportu ziarna w kontenerach, posiadamy kontrakty z wszystkimi najważniejszymi producentami zbóż na Ukrainie.

Używając naszego know-how razem z Euroterminalem w Sławkowie jesteśmy w stanie obsłużyć teoretycznie około 5 mln ton miesięcznie, a przypomnę w elewatorach na Ukrainie zalega jeszcze 25 mln ton zbóż. Trzeba je szybko stamtąd zabrać, bo po pierwsze czekają na nie odbiorcy, którzy naprawdę go potrzebują, po drugie, bo trzeba zrobić miejsce pod nowe zbiory, a po trzecie, bo jak się tego ziarna nie wywiezie, to po prostu zniszczeje.

Czytaj także: Przez wojną na Ukrainie rośnie liczba głodujących w Ameryce Łacińskiej

Są jednak problemy z przepustowością granicy. Zarządy LHS i PKP PLK pracują usilnie, żeby je rozwiązać. Czekamy na efekty tej pracy, widząc już pewne postępy. Jesteśmy zadowoleni, że i Polska, i Ukraina są zgodne co do tego, że tylko udrożnienie granicy a następnie portów pozwoli na przetransportowanie ziarna.

Nawet jednak gdy przepustowość granicy się poprawi, wątpliwe jest wywiezienie koleją całego zboża, które teraz znajduje się w elewatorach. Wymagałoby to olbrzymich zmian, koordynacji pracy wielu przedsiębiorstw i instytucji. Jako Laude nie mamy takiej siły sprawczej. To może zorganizować jedynie rząd.

Jak wygląda dziś organizacja transportu kolejowego przez granicę polsko-ukraińską?

- Są trzy główne przejścia graniczne: Medyka, Hrubieszów i Dorohusk. Największa przepustowość jest w Hrubieszowie, około 10 par pociągów dziennie, to maksymalne możliwości na dziś. Mają być zwiększone do „olbrzymiej” liczby 11 par po zakończeniu remontu po stronie ukraińskiej. W Medyce i Dorohusku ruch jest znacznie mniejszy wynosi odpowiednio do 5 i do 3 pociągow dziennie.

A terminale?

- Profesjonalnych terminali jest bardzo mało - takich, które potrafią obsługiwać całe pociągi, a tylko jeśli przyjmuje się cały pociąg, przeładunek przebiega sprawnie. Powinien zajmować od jednej do czterech godzin. Maksimum. Dziś na LHS są dwa takie obiekty: nasz spółki Laude w Zamościu, i drugi, wspomniany przeze mnie wcześniej, Euroteminal w Sławkowie. W Medyce są tylko terminale „wagon-wagon”, co uniemożliwia przeładunek na samochody. W Dorohusku praktycznie nie ma takiej infrastruktury. Jest za to dużo, bo kilkadziesiąt małych terminali, ale mogą one przyjąć od kilku do kilkunastu wagonów.

Niemniej jednak już ta infrastruktura pozwala jednak na przewożenie wielokrotnie większej ilości ładunków z Ukrainy w porównaniu do tego, co przewozi się dzisiaj. Jak powiedziałem, problemem jest przepustowość granicy, a nie terminale. Dobrze, gdyby było ich tam więcej, ale skoro mój pracuje na 20 proc. mocy i Sławków na tyle samo, to znaczy, że po zwiększeniu przepustowości granicy masa towarów przewożonych z Ukrainy może się radykalnie zwiększyć.

Dodatkowo są przejścia, przez które na Ukrainę można wjechać normalnym torem używając polskiego taboru. Tu jednak w grę wchodzi lęk przewoźników przed stratami, do których mogłoby dość na skutek działań wojennych. 170 naszych wagonów zostało w Mariupolu w zakładach Metinwest, zajmujemy się bowiem także transportem stali. Staramy się je odzyskać, ale bez większej nadziei. Z wyniku odpisałem trzydzieści kilka milionów złotych.

Rząd ukraiński daje wprawdzie gwarancje w przypadku uszkodzenia wagonów europejskich, ale już nie szerokotorowych. Inna rzecz, że gwarancja jest warta tyle, ile jest warty gwarant. Żaden z europejskich banków nie uzna dziś gwarancji ukraińskich jako wiarygodnych. W związku z tym wystąpiliśmy do Ministerstwa Finansów o to, żeby Polska reasekurowała aktywa, które wjeżdżają na Ukrainę. To by bardzo mocno pomogło. I PKP, i ja wjeżdżalibyśmy tam większą ilością taboru, mniej byśmy się obawiali. Rozmowy trwają. Nie mogę powiedzieć, że strona rządowa jest przeciwna temu pomysłowi. Analizuje go.

Ja po wybuchy wojny zwiozłem wagony z Ukrainy i poukładałem jeden na drugim w terminalu w Zamościu, bo bałem się je tam wysyłać. Teraz powoli to robię, ale ostrożnie, bo to są moje pieniądze, moje zobowiązania, moje kredyty.

W pewnym momencie na granicy pod Hrubieszowem stało 15 tys. wagonów, a dziennie wpuszcza się do Polski 540. Dzisiaj pewnie jest ich mniej, może około 11 tys., ale nadal są. Ukraińscy przewoźnicy skierowali wagony na zachód, żeby nie zajęli ich Rosjanie.

To odnośnie do sprzętu. Ważniejsze jest bezpieczeństwo ludzi. Polscy kolejarze nie chcieli wjeżdżać na Ukrainę. Ma się rodzinę, dzieci, a tam wojna. W końcu się dogadano i ukraińscy maszyniści współpracują z polskimi w taki sposób, że nie stanowi to już problemu .

Inna sprawa, przepustowość linii PKP PLK i portów. Tu wiele zmienia się na lepsze, ale cały czas trwają prace modernizacyjne, które komplikują ruch pociągów. Tworzą się też korki przed portami. Te starają się jak mogą, ale na skutek wieloletnich zaniedbań nie mamy odpowiedniej infrastruktury przeładunkowej. Odessa przeładowywała 200 tys. ziarna dziennie, niewyobrażalna ilość. Polskie porty mogą przeładować 10 razy mniej.

Na granicy potrzebne jest wojskowe zarządzanie

Powiedział Pan, że jeśliby poprawić przepustowość granicy, można by przewieźć z Ukrainy wielokrotnie więcej towarów. Nie przesłyszałem się?

- Nie przesłyszał się Pan. To możliwe. Trzeba zrobić jak najwięcej, żeby pomóc Ukrainie, żeby nie tylko wygrała wojnę, ale była w stanie gospodarczo stanąć na nogi. To 40-milionowy kraj. Oczywiście, wiele osób, głównie kobiet i dzieci, uciekło przed wojną za granicę, ale zdecydowana większość będzie chciała wrócić do siebie, wrócić i pracować, a żeby mogli pracować, zakłady muszą produkować i sprzedawać swoją produkcję.

W powiększeniu tempa przeładunków może pomóc nasza unikatowa technologia.

Normanie zboże przesypywane jest z wagonu, tzw. hoppera, do elewatora, trochę tak jak w klepsydrze. Pociąg przeładowuje się nominalnie 12 godzin, 30-60 minut na wagon, a realia to 40 godzin, bo albo zacznie padać, albo pojawiają się problemy techniczne. My wozimy zboże w kontenerach. Z szerokiego toru na normalny tor przeładowuje się całe opakowanie. W Zamościu jesteśmy w stanie przeładować cały pociąg w 50 minut. Co ważne, kontener jest też magazynem. Laude z założenia jest firmą, która konteneryzuje dobra wcześniej nieskonteneryzowane. W przypadku zboża może być to panaceum na problem.

Tak naprawdę jednak potrzeba specustawy, która praktycznie wprowadziłaby zarządzanie wojskowe na granicach, w oparciu o rodzaj stanu wyjątkowego w pasie nadgranicznym

W czasie niedawnych konsultacji międzyrządowych szefowie MSW Polski i Ukrainy podpisali w Kijowie deklarację współpracy przy usprawnieniu kontroli na wspólnej granicy…

- Byłoby dobrze, gdyby powstało silne centrum decyzyjne zajmujące się tym tematem, podobnie jak to było ze szczepionkami w czasie pandemii. Najlepiej, gdyby odpowiadała za to jedna osoba po stronie polskiej i jedna po ukraińskiej. Dzięki temu odpowiedzialność nie byłaby rozproszona.

Ukraina produkowała około 80 mln ton zbóż. Na swoje potrzeby Ukraińcy zostawiali 20-30 mln ton, reszta szła na eksport. Dla porównania, Polska w najlepszym roku wyeksportowała 5 mln ton. Mam kontrakt z największym ukraińskim producentem ziarna. Jedna firma gospodaruje 600 tys. ha, podczas gdy największy polski rolnik zgromadził 25 tys. ha. Tylko ta firma eksportuje ponad 10-12 mln ton ziarna. Taka to skala.

Gdy granica się udrożni, nie będzie problemu z taką masą towarową na polskich torach? Powiedział Pan, że nasze porty mogą przeładować tylko około 20 tys. ton dziennie.

- Nie będzie, bo i tak większość ładunków przerzucimy dalej. Pojedziemy z nimi do Niemiec, krajów bałtyckich i do dużych portów Europy Zachodniej, a także na południe Europy. Na marginesie, dziś jeździmy z ukraińskim zbożem do Kłajpedy czy Tallina, ale tam już robią się korki.

Zresztą da to PKP PLK czystą gotówkę, tak potrzebną na modernizację sieci. Za tranzyt przewoźnicy płacą najwięcej.

Właśnie tworzy się nowy układ w logistyce

Może Pan porównać życie firmy sprzed 24 lutego z jej funkcjonowaniem po tej dacie?

- Zmieniły się wszystkie potoki towarowe. Odnosi się to nie tylko do Ukrainny, która została odcięta przez Rosję od morza i nagle trzeba było tworzyć dla niej lądowe kanały komunikacji przez Polskę, Rumunię, Słowację i Węgry, ale także do ruchu na Nowym Jedwabnym Szlaku, gdzie przewozy spadły o kilkadziesiąt procent. Nikt nie ubezpieczy ładunku, który jedzie przez Rosję, bo występuje ryzyko jego nacjonalizacji. Wszystko poszło na statki.

Dodatkowo odzywa się jeszcze pandemia. Coś, co było układne przez dziesiątki lat, rozpadło się na kawałki, a na poukładanie od nowa było tylko kilka tygodni.

Czytaj także: Polska traci wielką szansę. Wojna tłumi ruch w Małaszewiczach

My na szczęście potrafiliśmy to zrobić. Poukładaliśmy biznes na nowo. Uruchomiliśmy kilkadziesiąt nowych pociągów i połączeń. Akurat powiększyliśmy kilkukrotnie nasz terminal, stąd te możliwości przeładunkowe, o których Panu mówię.

Polska stała się krajem przyfrontowym i, moim zdaniem, najbardziej w Europie odczuje skutki wojny. Idzie zły czas. Rosną ceny węgla, gazu, stali. Koniunktura będzie coraz słabsza, a te z zakładów, na których produkty będzie jeszcze popyt, nie będą mieć ich z czego wytwarzać. Nie chodzi tylko sankcje wobec Rosji. Logistyka to system naczyń połączonych. Transport musi mieć dwie strony. Jak zabraknie jednej, jest problem z drugą.

Podam przykład. Dałem się przekonać, żeby wozić ziarno z portu w Gdańsku do Olsztyna, bo kontrahent, ze względów na protesty mieszkańców, nie mógł tego robić samochodami. Mówię, że dałem się przekonać, bo trasa z Gdańska do Olsztyna jest dla transportu kolejowego za krótka. I wie Pan co się stało? Wzrosły ceny transportu samochodowego na tym odcinku. Dlaczego? Bo ciężarówki, które wcześniej woziły ziarno w drodze powrotnej zabierały z Olsztyna inne produkty. Gdy zabrakło ziarna w jedną stronę musiały jechać puste, co podniosło koszty.

Teraz do Rosji nie docierają zagraniczne statki, ale to znaczy, że jest ich w naszym regionie mniej. Z kolei może być tak, że na skutek braku przewozów węgla ze Wschodu nie wyekspediuje się z Polski innego ładunku. Wewnętrzna zależność transportu różnych ładunków jest większa niż się wydaje.

Ten nowy układ logistyce, który się właśnie tworzy, zostanie z nami na dłużej, czy wszystko wróci na stare tory?

- Moim zdaniem nie wróci, chociaż całkowite wyeliminowanie Rosji ze światowej komunikacji jest niemożliwe. To wielki kraj, zajmujący dużą część globu.

Odwołam się znowu do biznesowego przykładu. Ostatnio dowiedziałem się, że Kalmar wycofał się z produkcji suwnic. Ich fabryka w całości bazowała na komponentach z Chin, które nagle bardzo podrożały, podobnie jak ich transport.

Widać, że jest olbrzymie parcie na transport z Chin do Europy tzw. korytarzem południowym. Po drodze są jednak dwa morza: Kaspijskie i Czarne. Na razie infrastruktura nie jest w ogóle na to gotowa, ale to się zmieni. Chińczykom bardzo na tym zależy. Wojna krzyżuje im plany. W Rosji kupują tanio surowce, ale nie mają gdzie sprzedać produktów, które powstały na skutek ich przetworzenia.

Zobaczymy, jak zachowa się Turcja, która na razie, oprócz Kazachstanu, jest dziś największym wygranym wojny. O USA nie mówię, bo to oczywiste. Z kolei Kazachstan, który ma potrzebne Europie surowce, jest blokowany przez Rosję.

Reasumując, korytarz południowy to dziś manufaktura, ale jestem przekonany, że z każdym rokiem będzie tam coraz więcej profesjonalizmu.

A wracając do Rosji. To już piąta wojna na Wschodzie wywoływana przez Rosję, odkąd zajmuję się logistyką. Widzę, że za każdym razem Putin stosuje tę samą taktykę. Robi bałagan w zaatakowanym kraju. Potem z niego wychodzi, ale nie pozwala przywrócić w nim porządku. Oby nie było tak na Ukrainie, bo jak w takich okolicznościach prowadzić tam inwestycje. Można mówić o wielkich zachodnich projektach na rzecz pomocy Ukrainie, ale ostatecznie, żeby w tym kraju był dobrobyt, to muszą zainwestować tacy jak ja i Pan, normalni ludzie. A oni mają do wyboru kraje, w których jest bezpiecznie.

Wierzy Pan, że Polska będzie hubem logistycznym dla obudowy Ukrainy?

- Tego, że ja będę tym hubem, jestem pewny. Mam infrastrukturę, robię to na co dzień. A czy cała Polska? Jeżeli nie wykorzystamy szansy, olbrzymią część ładunków dla Ukrainy przejmie Rumunia. Mają port głębokowodny, widziałem, jak potrafili szybko zadziałać w pierwszych tygodniach wojny. Przez Konstancę przeszło już 70 tys. ton ukraińskiego zboża, przez nasze porty kilkanaście tysięcy . Zresztą, co to są za ilości, przy milionach ton, które trzeba przewieźć.

Musimy zabiegać o to, żeby ładunki dla odbudowującej się Ukrainy szły przez Polskę. To szansa na zbliżenie z tym krajem. Ukraińcy chcą zmienić szerokość torów na europejską, na początku łącząc tak duże miasta. Unia da na to na pewno środki. Połączy to Ukrainę z Europą Zachodnią i utrudni wjazd rosyjskim transportom w przypadku wojny. Przełożenie torów to stosunkowo prosta operacja. O wiele więcej nakładów potrzeba na nowy tabor. To szansa dla polskiego przemysłu. Ukraina ma zresztą najstarszy tabor na świecie, liczący kilkadziesiąt lat. A są tego wielkie ilości. Wagonów na Ukrainie może być nawet wielokrotnie więcej niż w Polsce.

Ten kraj w przeciwieństwie do naszego, gdzie dominuje transport drogowy, stoi koleją. Trzeba będzie go odbudować. Jeżeli Ukraina będzie słaba, Putin ostatecznie ją zwasalizuje.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl