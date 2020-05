Problemy z ERTMS. Alert bezpieczeństwa ze Szwajcarii

Szwajcarski krajowy organ ds. bezpieczeństwa (EPSF) opublikował alert bezpieczeństwa dotyczący Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS). Szwajcarzy ostrzegają w nim przed możliwością wysłania zezwolenia na jazdę w systemie do błędnego pociągu. Powodem tej sytuacji był błąd ludzki podczas utrzymania pojazdów kolejowych wyposażonych w ERTMS.

Jak informuje Urząd Transportu Kolejowego, do dwóch incydentów związanych z wysłaniem zezwolenia na jazdę do błędnego pociągu doszło 16 kwietnia 2019 r. w Flüelen oraz 27 czerwca 2019 r. w Vevey w Szwajcarii.

Zdarzenia nie miały negatywnych następstw dzięki czujności pracowników, pozwoliły jednak wykryć błąd w działaniu systemu ERTMS jako całości.

W Polsce ERTMS montowany jest na głównych szlakach kolejowych: Centralnej Magistrali Kolejowej, E20 (Kunowice - Poznań - Warszawa - Terespol), E30 (Zgorzelec - Wrocław - Katowice - Kraków - Rzeszów) i linii kolejowej 271 (Wrocław - Poznań).

Skutkowało to znaczną rozbieżnością między rzeczywistym położeniem pociągu a informacją przekazywaną przez system. Problem ten powodował w określonych okolicznościach zatrzymanie pociągu, a następnie z powodu użycia funkcji „Release speed” i zachowania się systemu dochodziło do utraty synchronizacji między urządzeniami ERTMS i sterowania ruchem kolejowym warstwy podstawowej. Szczegółowy mechanizm zdarzenia został opisany w załączniku do alertu bezpieczeństwa z Szwajcarii.