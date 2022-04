Problemy z łańcuchami dostaw. Polska może na tym zyskać

Aktualna sytuacja z organizacją łańcuchów dostaw odbija się na gospodarkach Polski i Niemiec. - Z jednej strony Polska może skorzystać. Łańcuchy dostaw muszą być odpowiednie. Nie można w momencie dokonać ich skrócenia. Jeśli Polska chce zyskać na tym co się dzieje, musimy przejeść przez digitalizację i dekarbonizację – powiedziała Ewa Łabno-Falęcka, dyrektor ds. komunikacji i relacji zewnętrznych, Mercedes-Benz Polska.

Dyrektor ds. komunikacji i relacji zewnętrznych Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o. Ewa Łabno-Falęcka przyznała, że niemieckie inwestycje miały ogromny wpływ na polską gospodarkę.

- Po 1989 r. nie mieliśmy ani organizacji pracy, ani kapitału. Udział Niemiec to było ogromne koło zamachowe dla naszej gospodarki – zauważyła, że dodając, aż ponad 80 proc. udziału w PKB Niemiec to wolny handel.

Stwierdziła, że niemieckie firmy bardzo Polsce pomogły i pomagają m.in. przynosząc wzory i propozycje, a także wymagając odpowiedniego sposobu funkcjonowania od dostawców.

- My też wymagamy od naszych dostawców, żeby działali w sposób zrównoważony – podkreśliła.

Zobacz Budowa fabryki baterii Mercedes-Benz w Jaworze na finiszu.

Uczestnicy dyskusji podczas panelu „Polsko-niemieckie relacje gospodarcze” mówili też o aktualnej sytuacji z organizacją łańcuchów dostaw, o tym jak ona odbija się na gospodarkach Polski i Niemiec oraz kto może na tym skorzystać.

- Z jednej strony Polska może skorzystać. Trzeba jednak pamiętać, że ktoś te łańcuchy dostaw zbudował, one muszą być odpowiednie. Nie można w momencie dokonać skrócenia łańcucha. Jeśli Polska chce zyskać na tym co się dzieje, musimy przejeść przez digitalizację i dekarbonizację. To dwie najważniejsze sprawy w procesie zarządzania – powiedziała Ewa Łabno-Falęcka.

Dodała, że zaburzenia otwartej przestrzeni handlowej to problem niemieckiej, nie polskiej gospodarki.

- Można się zastanawiać czy przy mniejszej globalizacji Niemcy nie będą mieli kłopotu ze swoim eksportem - zaznaczyła.

*Artykuł powstał na sesji "Polsko-niemieckie relacje gospodarcze" podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl