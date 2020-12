Producenci chcą wiedzieć więcej. Megalotnisko w budowie rozmawia z biznesem

Spółka CPK, odpowiedzialna za budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego, zorganizowała wielogodzinne wydarzenie dla przedstawicieli firm, ekspertów, gdzie zaprezentowała stan prac i plany na kolejny rok. Podczas czatu z szefami poszczególnych projektów i działów padały pytania o możliwość wejścia w projekt budowy portu.

Korea tak, ale piłka w grze

– Polski przemysł jest gotowy do podjęcia tego wyzwania. Ze spotkań z przedstawicielami firm wynika, że każdy z nich widzi w tej inwestycji dla siebie szansę. Bardzo ważne jest ustalenie jasnych warunków, na których polski przemysł będzie uczestniczył w programie budowy CPK. Ten dialog ma doprowadzić do tego, aby ustanowić optymalne warunki realizacji tego wyzwania – mówił Wołowiec.Pod koniec listopada wybrano doradcę strategicznego CPK. Będzie nim lotnisko Incheon w Seulu. W rozmowie z Marcinem Horałą, wiceministrem infrastruktury, potwierdziliśmy, że umowa z Koreańczykami zostanie podpisana do końca tego roku. Być może jeszcze przed świętami. Na czacie z dyrektorami CPK przedstawiciele japońskich korporacji pytali, czy ta umowa zamyka drogę spółkom kolejowym z Azji, ale i Europy w pracach kolejowych związanych ze skomunikowaniem portu z resztą Polski.– Dynamika procesów, w których obecnie się znajdujemy, powoduje, że jesteśmy w ciągłym dialogu z naszymi partnerami z Wielkiej Brytanii, Korei, Japonii czy Francji. Każdy proponuje swoją technologię. Droga nie jest zamknięta. Wybór jeszcze nie został dokonany. Trwają wciąż analizy pod kątem najlepszego rozwiązania. Piłka jest w grze. Na ten moment wszystkie rozwiązania są dopuszczalne – zadeklarował w odpowiedzi Aleksander Wołowiec.