Produkowane w Chorzowie pociągi zaprezentowane w Rotterdamie

Produkowane w Chorzowie pociągi Coradia Stream Intercity Next Generation zostały oficjalnie zaprezentowane na Dworcu Głównym w Rotterdamie. Producent, firma Alstom, dostarczy do Holandii 70 takich pociągów.

W czasie minionego weekendu na Dworcu Głównym w Rotterdamie firmy Alstom i The Nederlandse Spoorwegen (NS, narodowy przewoźnik w Holandii) zaprezentowały Holendrom produkowane w Chorzowie pociągi Coradia Stream Intercity Next Generation (ICNG). Producent, firma Alstom dostarczy 70 pociągów Coradia Stream, które mogą jeździć z prędkością do 200 km/godz.

Przewiduje się, że pierwsze pociągi wjadą na tory sieci kolejowej w Holandii przed końcem tego roku. Ponadto, NS zamówiło 20 kolejnych pociągów Coradia Stream ICNG do przewozów w Belgii.

Nowe pociągi wykorzystują najnowsze innowacyjne rozwiązania i wysoki komfort pociągów z rodziny Alstom Coradia Stream. Odniosły one sukces w całej Europie, co potwierdza prawie 900 zamówień w Danii, Niemczech, Włoszech, Luksemburgu, Rumunii, Hiszpanii i Holandii.

Produkcja pociągów Coradia Stream ICGN w całości odbywa się w Chorzowie.

- Jest to pierwszy projekt budowy pociągów z rodziny Coradia Stream w Polsce. Wcześniej w zakładzie produkowaliśmy kompletne pociągi metra np. dla Warszawy, Dubaju czy Amsterdamu oraz tramwaje dla Istambułu - mówi Paweł Siwek, dyrektor chorzowskiego zakładu Alstomu.

Dodaje, że uruchomienie produkcji pociągów ICGN zaowocowało wieloma inwestycjami i dalszą modernizacją zakładu.

- Wprowadziliśmy wiele najnowocześniejszych technologii produkcyjnych, rozwinęliśmy też dział konstruktorów pociągów. Produkcja pociągów ICGN stanowi obecnie ok. 60 proc. wszystkich naszych aktywności w Chorzowie - wylicza.

Czytaj także: Polska kolej przyspieszy, ale potrzebne będą nowe pociągi

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl