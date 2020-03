Program Kolej Plus podpisany. Do wzięcia 6,5 mld zł

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy z 9 stycznia 2020 r. o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw. Ma ona ograniczyć kolejowe wykluczenie komunikacyjne.







Inwestycje kolejowe i ich finansowanie

Dodatkowo, możliwe będzie wykorzystanie środków niewykorzystanych przez województwa w danym roku budżetowym na realizację zadań w latach następnych.Znowelizowana ustawa zmienia też warunki przygotowania i realizacji inwestycji kolejowych.Uproszczony zostanie system udzielania gwarancji finansowych, umożliwiających rozpoczęcie procedur przetargowych. Usprawni to zaciąganie przez PKP Polskie Linie Kolejowe zobowiązań finansowych na zadania zaplanowane w Szczegółowym Planie Realizacji Krajowego Programu Kolejowego.Wprowadzono nowe źródła finansowania, przygotowania i realizacji inwestycji kolejowych, w tym środki uzyskane z emisji skarbowych papierów wartościowych.Budżet programu Kolej Plus szacowany jest na ponad 6,5 mld zł. Dofinansowanie z programu wyniesie ponad 5,5 mln zł, natomiast wkład jednostek samorządu terytorialnego to ok. 1 mld zł. Zadania inwestycyjne mogą otrzymać maksymalnie 85 proc. dofinansowania kosztów kwalifikowanych, przy zapewnieniu przez samorządy 15 proc. tych kosztów.Okres kwalifikowalności to 1 stycznia 2019 r. – 31 grudnia 2028 r.