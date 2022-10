Projekt Portu Police otrzyma dofinansowanie w wysokości 1,74 mln euro

UE dofinansuje prace studyjne dotyczące projektu zgłoszonego przez Port Police.

Koszt projektu to 3.477.582 euro, a uzyskane dofinansowanie unijne to blisko 1,74 mln euro.

Długość nabrzeża ciężkiego w porcie wyniesie docelowo 715 metrów.

zatwierdzenie zakresu projektu przez organy Komisji Europejskiej może być traktowane, jako potwierdzenie jego zasadności i znaczenia dla sieci kompleksowej TEN-T.

"Projekt Portu Police został wybrany w ramach Instrumentu "Łącząc Europę" (CEF) w perspektywie finansowej 2021-2027. Jego całkowity koszt to 3.477.582 euro, a uzyskane dofinansowanie unijne to blisko 1,74 mln euro" - poinformowała Grupa Azoty we wtorek.

Planowane prace poprawią dostępność do portu od strony lądu i od strony morza oraz zwiększą jego wydajność przeładunkową

Grupa Azoty podkreśliła, że planowane prace poprawią dostępność do portu od strony lądu i od strony morza oraz zwiększą jego wydajność przeładunkową. "Rozwój portu wzmocni potencjał Grupy Kapitałowej Grupy Azoty, w tym również jej największej inwestycji Polimery Police" - oceniła.

"Zgodnie z założeniami, wykonane zostaną prace studyjne dla dwóch zadań, tj. budowa węzła kolejowego dla Portu Police wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach budowy linii kolejowej nr 437 do Portu Morskiego Police wraz ze studium wykonalności oraz opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie poprawy dostępu do terminalu od strony lądu oraz budowa nabrzeży w Policach - nabrzeże ciężkie (uniwersalne) wraz ze studium wykonalności" - poinformowała spółka.

🚢 Projekt Portu Police z dofinansowaniem Unii Europejskiej!

