Projekt zmieniający pakiet zabezpieczeń pożyczki PLL LOT

Projekt zmieniający pakiet zabezpieczeń pożyczki, której Polski Fundusz Rozwoju udzielił PLL LOT opublikowano w piątek w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów.

Projekt - jak napisano - ma na celu określenie alternatywnych form zabezpieczania pożyczki udzielonej Polskim Liniom Lotniczym LOT w ramach rządowego programu wsparcia spółki po pandemii COVID-19. Przypomniano, że w ramach pomocy państwa PLL LOT otrzymały wsparcie w postaci dokapitalizowania ze środków budżetu państwa w wysokości 1,126 mld zł oraz pożyczki udzielonej przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. (PFR) w wysokości 1,800 mld zł. Dodano, że wsparcie zostało zatwierdzone decyzją Komisji Europejskiej.

Wskazano, że 30 grudnia 2020 r. pomiędzy PFR a PLL LOT została zawarta umowa pożyczki, zgodnie z którą zabezpieczenie spłaty pożyczki stanowi: oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez PLL LOT w trybie w trybie wynikającym z Kodeksu postępowania cywilnego; zastaw rejestrowy na silniku lotniczym Rolls Royce Trent 1000 B; zastaw rejestrowy na 16 wytypowanych statkach powietrznych, podporządkowany wobec zaspokojenia względem podmiotów finansujących (leasingodawców) dane statki powietrzne.

Jednak - jak napisano - "z uwagi na odmowę ze strony instytucji finansujących zakup statków powietrznych, pomimo licznych rozmów przeprowadzonych zarówno przed jak i po zawarciu Umowy pożyczki, ustanowienie zabezpieczeń w formie pierwotnie zakładanej nie było możliwe i spowodowało konieczność uzgodnienia alternatywnych form zabezpieczeń".

Zaznaczono, że ponieważ w terminie 6 miesięcy od daty zawarcia umowy pożyczki, nie doszło do ustanowienia zabezpieczeń, PFR - zgodnie z umową - rozpoczął naliczanie odsetek za jej naruszenie

Dlatego - jak wskazano - po przeprowadzonych uzgodnieniach i konsultacjach PLL LOT i PFR, zaproponowano się wprowadzenie alternatywnej formy zabezpieczenia pożyczki. Zabezpieczenie to będzie obejmowało: cesję praw z 15 umów leasingowych dotyczących statków powietrznych wraz z zobowiązaniem do objęcia ich pierwszorzędnym zastawem rejestrowym po formalnym przejściu prawa własności na rzecz PLL LOT; pierwszorzędny zastaw rejestrowy na 22 znakach towarowych (słownych oraz słowno graficznych) będących własnością PLL LOT; zobowiązanie do ustanowienia pierwszorzędnego zastawu na każdym statku powietrznym wykupionym przez PLL LOT z leasingu.

Napisano, że zmiana programu wsparcia w zakresie określenia alternatywnego pakietu zabezpieczania spłaty pożyczki, umożliwi PLL LOT ich ustanowienia i w konsekwencji spowoduje ustanie przypadku naruszenia i naliczania podwyższonych odsetek.

