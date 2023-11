Protest przed bramami Baltic Hub zawieszony, ale to jeszcze nie koniec problemów

Protest przewoźników drogowych przed bramami Baltic Hub w Gdańsku na razie nie odbędzie się. Na 16 listopada zapowiedziano drugą turę rozmów i do tego czasu przed terminalem ma być spokojnie.

Napięcie wokół największego portu kontenerowego na Bałtyku pojawiło na przełomie lata i jesieni, kiedy bardzo wyraźne stały się problemy z obiorem kontenerów i to zarówno transportem drogowym jak i kolejowym. Problemy z przepustowością uwidoczniły się także od strony morza w postaci widocznych gołym okiem olbrzymich 400-metrowych kontenerowców oczekujących wiele dni na wejście do portu.

Jak powiedział dyplomatycznie w rozmowie z WNP.PL. Marek Tarczyński, prezes Polskiej Izby Spedycji i Logistyki, trudna sytuacja w porcie to efekt rozregulowania jego pracy. W proteście Pomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych (PSPD) na 8 listopada zapowiedziało akcję przed bramami terminala.

Pisaliśmy o tym na WNP.PL szerzej w ubiegłym tygodniu.

3 listopada przeprowadzono rozmowy, w których udział wzięli przedstawiciele Baltic Hub, Pomorskiego Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych i Polskiej Izby Spedycji i Logistyki (PISiL). W ich wyniku zawieszono plany protestu do 16 listopada, kiedy to ma dojść do ponownego spotkania.

Jakie argumenty padły podczas spotkania 3 listopada?

- Strony zostały przy wcześniej prezentowanych stanowiskach. Terminal zapewnia, że podejmuje działania zmierzające do rozładowania zatorów, że nie mam mowy o konflikcie z pracownikami i że relacje ze związkami zawodowymi są dobre, oraz że wprowadza nowe urządzenia, które mają przyspieszyć przeładunki. Natomiast spojrzenie przewoźników na sprawę jest niestety takie, że dostępność terminala, czas oczekiwania i warunki obsługi są daleko niewystarczające - mówi Marek Tarczyński, dodając, że w ostatnich tygodniach sytuacja nabrzmiała, ale przewoźnicy drogowi mają problemy w terminalu od dobrych pięciu lat. Skupiono się bowiem na innych frontach: relacjach burtowych, obsłudze kolejowej czy magazynowej kosztem transportu drogowego, a teraz system się załamał.

PSPD i PISiL, zawieszając protest, dały czas terminalowi na poprawę organizacji pracy.

- Cieszymy się, że wspólnie doszliśmy do porozumienia. Spotkanie i dyskusję z przedstawicielami PSPD i PISiL oceniamy jako owocne. Obie strony wysłuchały swoich uwag, omówiły obawy, a także wspólne interesy. Jesteśmy przekonani, że odwołanie protestu przyczyni się do poprawy wyników, która powinna być zauważalna w nadchodzących tygodniach i pozwoli kontynuować płynny i profesjonalny dialog w przyszłości - czytamy w przekazanym WNP.PL komentarzu Baltic Hub.

Baltic Hub w czasie rozmów zwrócił uwagę na fakt, że wolumeny transportu ciężarowego wzrosły o 28 proc. rok do roku do końca października, w porównaniu z tym samym okresem w 2022 r. Mimo to średni czas postoju kontenera importowego skrócił się z 8 dni w 2022 roku do 5 dni w 2023 roku.

Przedstawiciele PSPD i PISiL zgłosili postulat zwiększenia liczby slotów w godzinach 6-24, a także większej przejrzystość co do ich liczby dostępnych w każdym przedziale godzinowym, od poniedziałku do niedzieli.

- Wysłuchaliśmy tej prośby i poprosiliśmy o kilka dni, by przeprowadzić dodatkową analizę sytuacji w terminalu w odniesieniu do: liczby pracowników oraz dostępnego sprzętu, zapotrzebowania ze strony kierowców ciężarówek, pociągów i statków na okres do końca grudnia 2023 roku - informuje Baltic Hub, zapewniając, że pracuje w dobrej wierze nad zwiększeniem przepustowości i skróceniem czasu postoju ciężarówek w terminalu i że wszystkim chodzi o to, aby świadczyć najlepsze usługi dla wspólnych klientów.

Jak nie stracić dobrej opinii o przeładunkach kontenerów w Gdańsku?

Tymczasem, jak mówi Marek Tarczyński, klienci są coraz bardziej zniecierpliwieni i myślą o transporcie swoich kontenerów przez porty Morza Północnego. Nawet jeżeli więcej zapłacą za ich dowiezienie do Polski, zyskają na terminowości. Teraz wiedzą, że ich kontener jest w pobliżu, na redzie lub na placu składowym w terminalu, a przez wiele dni nie mogą go z niego wydostać. Co gorsza, Gdańskowi nie bardzo może pomóc Gdynia, bo tamtejsze terminale są mniejsze, a ich przepustowość ograniczają prowadzone w porcie inwestycje.

- Jeśli dojdzie do przesunięcia potoków ładunkowych na dłużej, trudno będzie je potem odzyskać. Szkoda wizerunku, który Gdańsk wypracował w ostatnich dwóch, trzech latach - kończy Marek Tarczyński.