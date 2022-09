Przedsiębiorstwo Porty Lotnicze może kupić Katowice Airport od Węglokoksu

- Na pewno jestem zainteresowany portami lotniczymi z pierwszej ósemki. Pyrzowice się w niej mieszczą - mówi dla WNP.PL Stanisław Wojtera, prezes Przedsiębiorstwa Porty Lotnicze.

Prezesa czołowej spółki lotniczej w Polsce pytamy o możliwe przejęcie większości udziałów w Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego, które zarządza lotniskiem Katowice Airport.

Węglokoks, firma z branży górniczej, chce pozbyć się większościowego pakietu akcji lotniska. Gdyby państwowemu przedsiębiorstwu udało się kupić akcje GTL, stałby się większościowym udziałowcem.

Pytamy także o lotnisko w Radomiu. Kto, na jakich zasadach i za jakie pieniądze będzie tam latał?

Stanisław Wojtera, prezesa Przedsiębiorstwa Porty Lotnicze (PPL), pytamy, czy jest gotowy rozmawiać na temat zakupu pakietu akcji, które obecnie posiada Węglokoks.

- Oczywiście. Ale tutaj do tanga trzeba dwojga i też nic na siłę. Proszę, by do tej deklaracji podchodzić z dużym spokojem - odpowiada.

Przedsiębiorstwo Porty Lotnicze jest wyłącznym właścicielem portów w Warszawie, Radomiu i Zielonej Górze, a w przypadku 10 regionalnych portów posiada udziały w spółkach nadzorujących ich działanie.

W niedalekim do Pyrzowic lotnisku w Krakowie spółka państwowa PPL posiada prawie 80 proc.

- Integrowanie takich aktywów w rękach branżowych inwestorów jest dobre dla wszystkich. Powiedzmy sobie szczerze – dla Węglokoksu jest to dziwna spółka (GTL SA - zarządca lotniska w Pyrzowicach - red.) w portfelu - wyjaśnia Wojtera.

"Nasza misja to współpraca i synergia". CPK bierze wszystko?

Prezes PPL-u zapewnia w rozmowie z WNP.PL, że ewentualne przejęcie większości akcji górnośląskiego lotniska nie przyniesie Pyrzowicom biznesowej szkody i że współpraca z regionalnymi portami zawsze była celem nadrzędnym PPL.

- My nie konkurujemy ze sobą. To nie jest tak, że ja do Warszawy ściągnę jakiegoś przewoźnika, który chce np. latać do Wrocławia. Nie. Jak on chce latać do Wrocławia, to on będzie tam latał. Tu nie ma konkurencji. Jest współpraca i synergia. Chciałbym, by Przedsiębiorstwo Porty Lotnicze w tym się specjalizowało i tak widzę naszą misję - mówi jego prezes.

PPL, na mocy ustawy, już niedługo stanie się integralną częścią spółki CPK.

Czy zatem wchłonięcie PPL-u przez Centralny Port Komunikacyjny, z punktu widzenia zarządzanych przez nie portów, będzie dla regionalnych lotnisk dobre?

- Dzięki temu PPL uzyskuje nieruchomości warte kilka miliardów złotych, które dziś mamy tylko w zarządzie. Jest to wielka dla nas rzecz. To daje spółce stabilność i pewność funkcjonowania. Z perspektywy pracowników nic się nie zmienia - przekonuje Wojtera.

Co z tym Radomiem? Przewoźnicy chcą za darmo. PPL chce, by było drogo

Specjalnie dla WNP.PL Stanisław Wojtera z PPL mówi też o strategii dla nowo wybudowanego lotniska w Radomiu.

- Chcemy iść dwutorowo. Rzeczywiście czartery na tym lotnisku będą bardzo ważne. Od początku to mówiliśmy. Już budując je, myśleliśmy o tym, by wyjść naprzeciw oczekiwaniom pasażerów tego segmentu. Chcemy stać na dwóch nogach. Tą drugą będą na pewno regularne połączenia rejsowe. Czy to PLL LOT, czy przewoźników low-costowych - wylicza.

Podstawową kwestią, o którą pytali już na naszych łamach czołowi w Polsce przewoźnicy, jest wysokość opłat, jakie będą oni musieli zapłacić zarządzającemu portem za obsługę swoich podróżnych.

Lotnisko w Radomiu oddalone jest od centrum Warszawy o ponad 100 km.

- Moją podstawową obawą jest to, że Radom jest nieprzetestowanym lotniskiem i nie jest dobrze skomunikowane. Nie ma tam choćby dobrych połączeń kolejowych, a ludzie tego oczekują - mówiła nam Evelin Jackel, Network Officer w Wizz Air, która odpowiada za siatkę połączeń tego przewoźnika.

Faktem jest, że wylot z Radomia bez dojazdu samochodem może być niemożliwy. W dodatku trzeba na to poświęcić przynajmniej półtorej godziny.

- Cena w Radomiu musi być istotnie inna niż to, co oferuje Modlin czy lotnisko Chopina, by zachęcić podróżnych do tego, by wsiedli w samochód i chcieli poświęcić dodatkowy czas na dojechanie do tego lotniska - dodawał Andrzej Kobielski, wiceprezes ds. handlowych w Enter Air.

- Przewoźnicy chcą, żeby było tanio – taka ich natura. My natomiast chcemy, by było drogo. Gdzieś trzeba się spotkać tak, żeby każdy na tej współpracy mógł zyskać - odpowiada Wojtera.

W budowę lotniska w Radomiu zainwestowano prawie miliard złotych

Zatem czy cena będzie porównywalna do tego, co teraz płaci się w Modlinie?

- My ten cennik kształtujemy. Zawsze jak się uruchamia coś nowego, w dodatku w nowej sytuacji rynkowej, trzeba to jakoś uwzględnić. To wszystko będzie transparentne, a tym samym, mam nadzieję, do zaakceptowania przez naszych kontrahentów - dodaje prezes PPL.

Spółka zakłada, że 2023 rok zamknie z wynikiem około 180 tysięcy odprawionych tam pasażerów. Dla porządku trzeba dodać, że budowane od nowa lotnisko w Radomiu planowo ma zostać uruchomione na przełomie marca i kwietnia przyszłego roku.

Rok 2024 ma być już lepszy, bo z wynikiem 440 tysięcy pasażerów.

- Są przewoźnicy, którzy są zainteresowani budową hangarów w Radomiu. Docelowo chcą mieć możliwość bieżącego serwisowania swoich maszyn, ale z drugiej strony, by móc je tam bazować. Jednak w tej chwili takiej umowy nie mamy. Trzeba jednak dodać, że część z przewoźników zgłasza się do nas pierwsza, zanim my będziemy gotowi przedstawić już taką ofertę - zapewnia Wojtera.

