Przejazdów przybywa, a pieniędzy coraz mniej. Uber znowu ma gigantyczną stratę

Wzrost przychodów w trzecim kwartale o ponad 70 proc. rok do roku i przekroczenie bariery średnio 21 mln przejazdów dziennie nie wystarczyły, aby Uber zakończył trzeci tegoroczny kwartał z zyskiem.

Uber zanotował w trzecim kwartale bieżącego roku 70-proc. wzrost przychodów, do 8,3 mld dolarów i zamknął ten okres z 1,2 mld dolarów straty netto.

Liczba przejazdów wzrosła w ujęciu rocznym o 19 proc., co oznacza niespełna 2 miliardy zrealizowanych kursów.

Przychody z usług transportowych stanowiły około 45 proc. sumarycznych przychodów spółki.

Amerykańska firma Uber Technologies, która pośredniczy m.in. w usługach taksówkarskich i dostaw żywności zaraportowała wzrost liczby przejazdów w ciągu trzeciego tegorocznego kwartału o 19 proc. rok do roku, do 1,95 miliarda. Oznacza ro, że kierowcy i dostawcy Ubera na całym świecie realizowali średnio około 21 milionów podróży dziennie. Miesięcznie az 124 mln osób korzystało z Ubera w okresie od lipca do września, więcej o 14 procent rok do roku.

Przychody rosną w ekspresowym tempie, podobnie jak straty

Przychody wzrosły o 72 proc. rok do roku do kwoty 8,3 miliarda dolarów, jednak ta imponująca dynamika nie przełożyła się na rentowność. W ujęciu geograficznym Stany Zjednoczone wraz z Kanadą odpowiadają za 60 proc. przychodów spółki, rynek europejski to około 20 proc.

Przychody pochodzące z usług transportowych wyniosły 3,8 mld dolarów, wzrosły o 73 proc., natomiast wpływy z tytułu dostaw wyniosły 2,8 mld dolarów, więcej o 24 proc. rok do roku.

Narastająco, w ciągu dziewięciu tegorocznych miesięcy przychody osiągnęły wartość 23,3 mld dolarów wobec 11,7 mld w analogicznym okresie 2021 roku.

Strata netto przypadająca na Uber Technologies wyniosła bowiem aż 1,2 miliarda dolarów. Zaksięgowano w tym ponad 500 milionów dolarów związanych "z przeszacowaniem inwestycji kapitałowych", strata obejmuje także 482 mln dolarów kosztów wynagrodzeń opartych na akcjach.

Skorygowana EBITDA (zysk przed opodatkowaniem, amortyzacją i odsetkami) wyniósł 516 mln dolarów, więcej aż o 508 mln dolarów w ujęciu rocznym.

Kwartalna strata jest relatywnie duża - cały 2021 rok Uber zamknął ze stratą w wysokości prawie 500 mln dolarów.

Kolejny kwartał z gigantyczną stratą przypadł jednak do gustu inwestorom na Wall Street. We wtorek kurs Ubera wzrósł o 12 proc., do 29,8 dolarów za akcję. Giełdowa kapitalizacja amerykańskiego przewoźnika wynosi obecnie niespełna 60 mld dolarów. Od początku roku akcje Ubera straciły prawie 30 proc. wartości.

