Przekop Mierzei Wiślanej. Port Elbląg liczy na rozwój

Przekop Mierzei Wiślanej znalazł się w wirze kampanii prezydenckiej. Budowę odwiedził prezydent Andrzej Duda, który w obecności premiera mówił o znaczeniu wielkich inwestycji dla rozwoju państwa. Z kolei kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski zgłosił pomysł, by budowę odłożyć na 2-3 lata, a zaoszczędzone pieniądze przekazać służbie zdrowia. Temat żył przez pewien czas w mediach, a potem zastąpiły go inne. My przyglądamy się mu od strony gospodarczej.

Przekop mierzei ma ożywić port w Elblągu i Zalew Wiślany.

Jego zwolennicy mówią, że powstanie przejścia z Zatoki Gdańskiej otworzy przed portem nowe szanse. Dziś jego praca przypomina sinusoidę, a potencjał wykorzystuje się w 2o proc.

Inni, że mimo sporych nakładów Elbląg będzie grał w portowej trzeciej lidze.