Przeładunki ukraińskiego zboża. Polska chce wiedzieć, na czym stoi

Wszystko wskazuje, że w połowie roku polskie porty morskie osiągną lepsze wyniki przeładunkowe niż w 2021 r. Pytanie, na ile stanie się to dzięki zwiększeniu przeładunków towarów ukraińskich, głównie zboża, pozostaje otwarte. Z rynku płyną sprzeczne sygnały. Z kolei rozbudowa infrastruktury portowej pod ukraińskie potrzeby zależy od tego, czy nowo nawiązane relacje handlowe będą trwałe. Polska strona oczekiwałaby od ukraińskiej jasnego stanowiska.

Ukraińcy zostali zmuszeni do prowadzenia obrotu handlowego ze światem drogą lądową. To trudne, bo wcześniej całą logistykę mieli ustawioną "pod Morze Czarne".

Teraz próbuje się stworzyć lądowy szlak na Zachód w tempie, jaki wymusza wojna.Wąskim gardłem okazała się granica. W efekcie w polskich portach jest jeszcze miejsce na ukraińskie ładunki.

Ostatecznie zadecyduje ekonomia, bo to biznes buduje nowe połączenia. W Gdańsku mają zostać postawione duże namioty do przechowywania zboża z Ukrainy.

Na początek kilka liczb. Przed wojną w ukraińskich portach przeładowywano około 150 mln ton różnych produktów, w tym około 40 mln ton zboża. Rosyjska blokada sprawia, że obrót handlowy tą drogą praktycznie ustał. Tak agresor chce zdusić ukraińską gospodarkę, a wywołując głód w Afryce, która nie dostanie ukraińskiego zboża, zaszantażować zachodnich polityków masową migracją Afrykańczyków do Europy.

Obecnie z 13 ukraińskich portów działają tylko trzy, wszystkie to porty rzeczne na Dunaju: Izmaił, Reni i Kilia. W maju przeładowano tam 1,3 mln ton różnych ładunków, głównie jednak zboża, w czerwcu 1,4 mln ton. Co gorsza, szlak kolejowy do Izmaiłu został zbombardowany przez Rosjan i do portu trzeba jechać przez Mołdawię, której brakuje lokomotyw do obsługi pociągów.

Szlak drogowy przez Ukrainę jest bardzo zatłoczony, a podobnie Dunaj, na który z morza mogą wejść dziennie tylko trzy, cztery statki. Jeśli uda się Ukraińcom rozwiązać problemy organizacyjne i techniczne, będzie można przez porty na Dunaju „przepuścić” maksymalnie 20 mln ton ładunków rocznie. To tyle, ile zostało w Ukrainie zboża z ub. roku, o nowych zbiorach nie wspominając.

W grę wchodzi jeszcze radykalny wzrost kosztów logistyki. Cena frachtu tony ładunku z Izmaiłu do rumuńskiej Konstancy na skutek wojny skoczyła z 10 do 100 dolarów.

Dużo czy mało zboża z Ukrainy?

Ukraińcy muszą dziś prowadzić obrót handlowy ze światem drogą lądową. Część na pewno przez Polskę, której jednak cztery największe porty (tzw. o znaczeniu dla gospodarki narodowej), czyli Gdańsk, Gdynia, Szczecin i Świnoujście, przeładowywały w ub. roku 113 mln ton, czyli o 40 mln ton mniej niż porty ukraińskie. Pytanie, jak bardzo mogłyby pomóc?

Łukasz Przyszlak, dyrektor handlowy OT Port Świnoujście, na Międzynarodowym Kongresie Morskim w Szczecinie, przedstawił następujący rachunek: zakładając, że na skutek wojny, w tym popytu krajowego, ukraińska gospodarka będzie chciała ekspediować za granicę (w skali roku) 80 mln ton, na kierunek polski może zostać skierowane 70 mln ton (10 mln ton trafi na kierunek rumuńsko-bułgarski).

Problem w tym, że przepustowość wschodniej granicy (kolej), to, według obliczeń Przyszlaka, 20 mln ton. Z tego wolumenu część przejedzie tranzytem do portów Europy Zachodniej, a w Polsce pozostanie 6-10 mln ton, z czym polskie porty powinny sobie poradzić bez większych inwestycji. Jako przykład podał, że OT przygotował magazyn na 50 tys. ton ukraińskiego zboża, tymczasem dojeżdża do niego tylko 30 tys. ton miesięcznie.

Inaczej sprawę widzi Rafał Różański, prezes Gdańskiego Terminala Masowego (Gdansk Bulk Terminal - GBT), który wobec coraz większych potrzeb w zakresie przeładunku ukraińskiego zboża, mówi, że trzeba „wyjść z pudełka” i działać szybko.

W GBT chcą postawić namioty, w których magazynowane byłoby ukraińskie zboże przed załadunkiem. Co więcej, ukraińscy partnerzy chcą pomóc w inwestycji, żeby wziąć na siebie część ryzyka. GBT w roku obrotowym, który skończył się w czerwcu, przeładował 750 tys. ton, z czego towary ukraińskie stanowiły 15 proc. W kolejnym roku obroty terminala mają sięgnąć 1,5 mln ton przy udziale ładunków z Ukrainy rzędu 60-70 proc.

Rafał Różański liczy także, że zapoczątkowane teraz relacje handlowe okażą się trwałe i utrzymają się po zakończeniu wojny. Dla północno-zachodniej Ukrainy transport zboża przez Gdańsk może być po prostu atrakcyjny ekonomicznie (renta geograficzna) i, o ile uda się zwiększyć przepustowość na granicy, stosunkowo wygodny. Wygodny, bo widać coraz lepszą pracę administracji celno-skarbowej. Kilka lat temu dzięki cyfryzacji obiegu dokumentów nastąpiło tzw. odmiejscowienie, czyli oddzielenie miejsca, w którym dokonywana jest kontrola ładunku i obsługa celna.

W efekcie port w Gdańsku obsługuje dodatkowo 20 funkcjonariuszy, którzy swoje obowiązki pełnią w różnych miejscach województwa… warmińsko-mazurskiego. Średni czas odprawy w 2015 r. wynosił 3 dni, w 2021 r. 1 dzień, a w I kwartale 2022 r. - 40 minut. Dodatkowo przeładunki ukraińskiego zboża ułatwia zniesienie unijnego cła.

Ekonomia, bezpieczeństwo i twarde deklaracje

Wiele wskazuje, że o skali przewozów ukraińskich ładunków zadecyduje ekonomia. Bo łańcuch dostaw zorganizowany jest według zasad biznesowych. Negocjują ze sobą firmy, państwo ma tylko pomagać, a nie wozić towary.

- Jeździmy do Warszawy kilka razy w miesiącu i rozmawiamy, jak można zapobiec głodowi na świecie i jak go ogrzać (transport węgla - red.). Obsłużyliśmy już trzy statki z kukurydzą, prawie 80 tys. ton. Spółki w Świnoujściu rozmawiają z potencjalnymi partnerami, mamy przygotowaną powierzchnię składową - mówi Krzysztof Urbaś, prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.

- Polska jest gotowa realizować wszelkiego rodzaju transporty, mocno się do tego przygotowujemy, kluczowi są tu jednak operatorzy - komentuje w rozmowie z WNP.PL, Marek Gróbarczyk, wiceminister infrastruktury, zwracając uwagę, że proponowane stronie ukraińskiej wolne tereny portowe w Świnoujściu nie są wykorzystywane, i że deklaracje na szczeblu politycznym Ukraińcy muszą potwierdzić zleceniami. Słowa bez spełnienia formalnych wymogów to za mało.

Na potrzebę twardych ukraińskich deklaracji wskazuje też Łukasz Greinke, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk. To kluczowe dla potencjalnych inwestycji operatorów w portową infrastrukturę.

- Żebyśmy mogli pomóc Ukraińcom, oni muszą pomóc nam. Muszą zagwarantować konkretne wolumeny, które będą chcieli skierować do naszego portu, tak,aby operatorzy mieli gwarancję, że nowa infrastruktura będzie przez jakiś okres wykorzystywana, a inwestycje się zwrócą - mówi dla WNP.PL Łukasz Greinke, dodając, że ZMPG organizuje cykliczne spotkania z biznesem ukraińskim. - Wiemy, że coraz więcej firm decyduje się na zawieranie kontraktów, w naszym porcie będą powstawały obiekty kubaturowe do przechowywania zbóż, powstają place składowe, obiekty do przechowywania stali, place składowe dla rudy żelaza, to się dzieje.

Prezes Portu Gdańsk zwraca także uwagę, że port musi obsłużyć dodatkowy strumień ładunków zasilających polski rynek, a które na skutek wojny trzeba sprowadzić z innych kierunków niż wcześniej i to drogą morską. Mowa o węglu, nawozach, dodatkowych wolumenach ropy naftowej. Dla polskiej gospodarki to dziś ładunki o fundamentalnym znaczeniu. Zależy od nich bezpieczeństwo energetyczne i żywnościowe naszego kraju.

- Mamy bardzo duże możliwości przeładunkowe „na burcie”, ale trzeba pamiętać o dowiezieniu towarów do portu. Jeden nieduży statek zabiera 30 tys. ton ładunku, jeden skład kolejowy może przewieźć 2 tys. ton. Do wypełnienia ładowni statku potrzeba więc aż 15 pociągów. Ukraiński eksport będzie się mijać z polskim importem na torach i drogach. To wyzwanie dla kolei i transportu samochodowego. Bardzo ściśle współpracujemy z PKP PLK oraz z przewoźnikami, aby maksymalnie usprawnić ruch - mówi Łukasz Greinke.

