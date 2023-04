Przełom w polskim transporcie. Kolejarze sypią wyliczeniami

- Wzrost atrakcyjności i dostępności kolei zawdzięczamy efektywnemu wykorzystaniu środków unijnych i budżetowych przez naszą spółkę. Tą drogą podążamy 0 mówi Ireneusz Merchel, prezes PKP Polskich Linii Kolejowych.

Skończył się czas zwijania kolei. O ile 30 lat temu było 24,5 tys. km czynnych linii kolejowych, w 2016 r. ta liczba skurczyła się z powodu degradacji do 18,5 tys. km. Obecnie PKP PLK zarządza siecią o długości 19,3 tys. km linii, czyli przywróciła do eksploatacji odcinki o długości 800 km.

Pasażerowie korzystają z dobrodziejstw modernizacji sieci kolejowej i lepszej oferty przewoźników. Odmienna jest opinia operatorów cargo. Podkreślają nadal niską prędkość handlową i brak drożności wielu kluczowych linii.

Jeszcze w tym roku PKP PLK wykorzystując środki budżetowe, zlikwiduje osiem wąskich gardeł, a w latach 2024-2030 planuje usunięcie do 250 takich przeszkód w sieci kolejowej. Postęp prac oraz pełne usunięcie wąskich gardeł (ok. 700) są zależne od dostępności środków finansowych.

PKP PLK zakłada, że zdąży do końca br. w pełni wykorzystać przyznane jej (oraz samorządom na cele kolejowe) środki unijne z trzech źródeł: POIiŚ, PO PW i CEF. Według stanu z początku kwietnia poziom ich zagospodarowania wynosi od 80 do 90 proc. dostępnej alokacji.

Od wielu lat spółka PKP Polskie Linie Kolejowe realizuje duże inwestycje infrastrukturalne na sieci, którymi zarządza, określone przez rządowe programy wieloletnie. Pierwszym był Wieloletni Program Inwestycji Kolejowych do roku 2013 z perspektywą do 2015 (WPIK). Jego rozwinięciem jest Krajowy Program Kolejowy (KPK) z 2016 roku, kończący się w br. W grudniu 2022 r. Rada Ministrów zaktualizowała KPK na rok 2023 r., m.in. w celu sfinansowania wzrostu kosztów inwestycji (dodano 100 mln zł), jak i uwzględnienia projektów do sfinansowania ze środków KPO (Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności).

Ponadto PKP PLK realizuje inwestycje ujęte we własnych planach prac utrzymaniowych oraz takie rządowe programy, jak np. Kolej+ czy Program budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025.

Sieć kolejowa już nie zwija się, pora ją rozwijać

Czy zatem tak dużej skali inwestycje w infrastrukturę kolejową przyniosły pożądane efekty, zapytaliśmy jej zarządcę.

- Tak, bowiem poprawiła się atrakcyjność i dostępność kolei - odpowiada Ireneusz Merchel, prezes PKP Polskich Linii Kolejowych. - Zawdzięczamy to efektywnemu wykorzystaniu środków unijnych i budżetowych. Nasza spółka konsekwentnie realizuje obecnie największy w historii program inwestycyjny, KPK o wartości prawie 77 mld zł. Od 2016 r. skończył się czas zwijania kolei, a zaczął jej rozwijania.

Prezes Merchel przypomina, że 30 lat temu było 24,5 tys. km czynnych linii kolejowych, która to liczba w 2016 r. skurczyła się z powodu degradacji do 18,5 tys. km.

- Dzisiaj mamy 19,3 tys. km linii, czyli przywróciliśmy do eksploatacji odcinki o długości 800 km. Poprawiamy parametry na całej sieci, dzięki czemu pociągi mogą jechać z prędkością 160 km/h, a na niektórych liniach 200 km i więcej - dodaje prezes.

Lepsza sieć kolejowa i lepsze usługi przyciągają pasażerów

Dzięki zrealizowanym inwestycjom ujętym w bieżącym KPK kolej uzyskała przykładowo takie efekty:

przywrócony został ruch na nieczynnych liniach kolejowych, np. między Legnicą i Głogowem, z Wrocławia do Jelcza (przez Swojczyce), ze Skarżyska-Kamiennej do Tomaszowa Mazowieckiego czy na trasie Lewki - Hajnówka. W tym roku, po latach ich niekursowania, pociągi pojadą na trasie Ostrołęka - Chorzele oraz Wieliszew - Zegrze; odbudowana zostanie linia do lotniska w Pyrzowicach,

- pasażerom poprawił się dostęp do kolei poprzez budowę nowych przystanków kolejowych, a osobom o ograniczonej możliwości poruszania się poprawił się komfort dostępu do stacji i przystanków,

- skrócił się czas podróży m.in. na trasach Warszawa - Trójmiasto, Kraków - Katowice, Wrocław - Poznań, Olsztyn - Szczytno - Ełk,

- poprawiło się bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo-drogowych, zarówno dzięki ich wyposażeniu w nowoczesne urządzenia, budowę bezkolizyjnych skrzyżowań, jak i profilaktycznych działań w postaci kampanii oświatowych,

- zwiększyła się efektywność systemu sterowania ruchem kolejowym dzięki budowie nowych LCS-ów,

- w wielu miejscowościach zintegrowano kolej z komunikacją miejską, budując „węzły przesiadkowe” (np. na linii obwodowej w Warszawie przez dobudowę szóstego peronu na stacji Wrocław Główny).

Przewoźnicy pasażerscy pozytywnie odczuwają skutki modernizacji linii kolejowych. Dzięki temu mogli poprawić swoje usługi, w tym zwiększyć częstotliwość ruchu pociągów, a dzięki nowym zakupom wagonów - także komfort jazdy. Co istotne, na te łączne zmiany pozytywnie reagują pasażerowie. Od połowy minionej dekady niemal nieprzerwanie coraz więcej osób korzysta z kolei. W ub.r. pobiła ona swój rekord - przyciągnęła 342,2 mln podróżnych.

- PKP Polskie Linie Kolejowe będą kontynuowały inwestycje, które służą rozwojowi i konkurencyjności polskiej kolei - mówi Ireneusz Merchel. - Obecnie, w związku z wejściem KPK w ostatni rok realizacji, zachodzi potrzeba jego aktualizacji. Będący na końcowym etapie opracowania nowy Krajowy Program Kolejowy do 2030 roku wskaże kolejne projekty do realizacji.

W oczekiwaniu na usunięcie słabości sieci kolejowej

Odmienna jest opinia operatorów przewozów koleją towarów. Podkreślają nadal niską prędkość handlową (ok. 25 km/h), brak drożności wielu kluczowych linii dla przewozów cargo, nawet na zmodernizowanych liniach. Fundacja ProKolej wskazuje na ok. 700 wąskich gardeł, które powstały np. na skutek likwidacji mijanek. Ocenia też, że to nie błąd inżynieryjny, lecz okoliczność, iż PKP PLK „działa po ogromną presją, by w pełni zagospodarować przyznane fundusze unijne i budżetowe, co powoduje, że łatwiej realizować zadania inwestycyjne zmniejszone o pewne prace". A np. środowisko budownictwa drogowego zgłasza problem braku miejsc do rozładunku, np. tłucznia, bo likwidowane są bocznice.

Zarząd PKP PLK ocenia, że jednak następuje poprawa warunków do przewozu towarów, co jest jednym z efektów realizacji KPK. Poprawiane są ogólne parametry linii, a poprzez inwestycje dedykowane przewozom pasażerskim uwalniane są linie przeznaczane głównie do przewozów cargo - np. w dojazdach do portów morskich, na przejściach granicznych, na głównych ciągach towarowych (np. linie 131, 273). Tylko w Porcie Gdańsk podwoiła się liczba torów (z 12 do 25), dzięki czemu może on obsługiwać więcej ładunków. Na końcowym etapie są prace modernizacyjne w portach w Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu.

- Naszym celem jest osiągnięcie prędkości handlowej powyżej 40 km/h - mówi prezes Merchel.

Wyjaśnia też, dlaczego powstały wąskie gardła, m.in. z powodu zlikwidowania torów i mijanek. Przed 2016 r. większość inwestycji była realizowana w oparciu o wcześniej wykonaną dokumentację i założenia, które „nie uwzględniały wszystkich aspektów tego typu i zostały określone znacznie wcześniej”. Później powstające plany nie zakładają już likwidacji „tych elementów infrastruktury, które wpływają na ograniczenie przepustowości linii, a co więcej - często zakładają odbudowę infrastruktury zlikwidowanej w poprzednich latach”.

- W kontekście samej realizacji zadań inwestycyjnych, niezależnie od kwestii jakości dokumentacji przygotowawczej, nie zauważamy błędów realizacyjnych w wykonywanej dotychczasowo pracy - mówi Ireneusz Merchel. - Ale z każdej zrealizowanej inwestycji potrafimy wyciągać lekcje i w dalszym ciągu doskonalić funkcjonowanie procesu inwestycyjnego. Wnioski wyciągnęliśmy. Jesteśmy gotowi do nowej perspektywy, mamy pełne szuflady dokumentacji, tak żeby uniknąć górek czy dołków koniunkturalnych.

W ostatnich latach PLK usunęły lub usuwają wąskie gardła na sieci kolejowej, czego efektem jest lub wkrótce będzie:

- zbudowanie mijanki Dzierżażno, na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto (etap I odcinek Kościerzyna - Gdynia),

- budowa dodatkowego toru w Sadurkach, uzupełniającego rozjazd na stacji Puławy Azoty (element modernizacji linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk),

- dobudowanie dodatkowych torów lub ich wydłużenie do 750 metrów na stajach Kiekrz, Szamotuły, Drawski Młyn, Krzyż, podczas trwających prac na linii kolejowej E 59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie,

- dodanie nowych torów i wydłużenie stacji, co zakłada I etap modernizacji linii kolejowej C-E 65 na odcinku Chorzów Batory - Tarnowskie Góry - Karsznice - Inowrocław - Bydgoszcz - Maksymilianowo,

- budowa dodatkowych torów w Łapach i dostosowanie układu stacji Białystok do przyszłościowych założeń (inwestycja na linii E 75 na odcinku Czyżew - Białystok).

- Jeszcze w tym roku nasza spółka wykorzystując środki budżetowe, zlikwiduje osiem wąskich gardeł, a w latach 2024-2030 planuje likwidację do 250 takich miejsc. Ich liczba jest zależna od dostępności środków finansowych - dodaje Ireneusz Merchel.

Niestety, problemem jest właśnie brak ich dopływu, zarówno z KPO, jak i nowej, wieloletniej perspektywy finansowej 2021-2027 (z wyjątkiem środków z programu CEF - Łącząc Europę).

Rola dofinansowania unijnego - nie do przecenienia

- Z powodzeniem wdrażamy projekty współfinansowane ze środków unijnych – podkreśla prezes Ireneusz Merchel. - Od początku koncentrujemy swoje działania na efektywnym i maksymalnym ich wykorzystaniu.

PKP PLK bezpośrednio lub pośrednio - realizując zlecenia samorządów wojewódzkich - w perspektywie finansowej 2014-2020 jest beneficjentem projektów współfinansowanych ze środków: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, PO Polska Wschodnia (POPW), Regionalnych Programów Operacyjnych oraz CEF.

Spośród nich najbardziej zaawansowane jest wykorzystanie środków z PO PW, bowiem zakontraktowano już całą przyznaną alokację w kwocie 1,6 mld zł na wykonanie 9 projektów, a ponad 90 proc. dostępnej alokacji zostało już zadeklarowane do refundacji we wnioskach o płatność. Na koniec tego roku spółka wykorzysta pełną przyznaną kwotę alokacji. Dzięki niej zmodernizuje 538,77 km linii kolejowych, w tym 101,23 km w sieci TEN-T.

POIiŚ jest programem z największym budżetem środków unijnych z funduszy strukturalnych dla projektów kolejowych w wysokości 17,8 mld zł. W realizacji znajdują się 42 umowy o dofinansowanie z zakontraktowaną alokacją UE w wysokości 16,3 mld zł. Dalsze umowy „planowane są do zawarcia w najbliższym czasie”, co łącznie zapewni pełną, 100-procentową kontraktację środków unijnych. Dotychczas zrealizowano wydatki zapewniające absorpcję środków dla ok. 80 proc. dostępnej dla PLK alokacji UE. Do końca roku mają zostać poniesione wydatki umożliwiające pełne wykorzystanie środków.

Dzięki POIiŚ, PLK przewiduje modernizację 609,22 km linii kolejowych w sieci TEN-T (transeuropejska sieć transportowa) oraz 484,38 km poza nią, czyli łącznie 1 093,6 km.

Alokacja CEF znajdująca się w dyspozycji PLK, w wysokości 3,6 mld euro, jest efektem pozytywnych dla PLK rozstrzygnięć konkursowych organizowanych dla podmiotów operujących w ramach jednolitego rynku UE. PLK brała udział w sześciu konkursach, w których aż 28 jej projektów otrzymało grant UE (z 30 złożonych wszystkich wniosków aplikacyjnych). Według stanu z początku kwietna absorpcja tych środków UE w ramach złożonych wniosków o płatność osiągnęła 85 proc. budżetu znajdującego się w dyspozycji spółki. Łącznie dofinansowanie z CEF pozwoli zmodernizować 1012,87 km linii kolejowych.

