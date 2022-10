Przemysł 4.0 ucierpi pierwszy w kryzysie

Nie ma odwrotu od rozwiązań Przemysłu 4.0, ale spowolnienie gospodarcze sprawi, że to one ucierpią pierwsze - powiedział Michał Stępień, wiceprezes Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych (ZPUE) na konferencji w katowickim Międzynarodowym Centrum Kongresowym.

Zdaniem Michała Stępnia, ludzie aktywni w biznesie zdają sobie sprawę, że automatyzacja to przyszłość przemysłu. Trzeba do tego jednak podejść z głową.

- Widziałem wiele zakładów produkcyjnych wykładających gigantyczne pieniądze na automatyzację, która nie została wykorzystywana na skalę jej możliwości. Automatyzacja to nie tylko zakup maszyn i oprogramowania, ale także przygotowanie całej organizacji do integracji z nowymi rozwiązaniami - powiedział wiceprezes ZPUE na panelu „Logistyka” podczas konferencji Nowy Przemysł 4.0.

Jak dodał, firma jest na etapie przygotowania linii tnąco-gnącej, dla niej to duża inwestycja. Wdaje się, że skoro sama instalacja trwa cztery tygodnie, całość nie powinna zająć dużo czasu. Tymczasem ZPUE przygotowuje się do tego od roku. Tyle czasu potrzeba na dogranie działania zakładu z nową linią, by jej praca była efektywna.

W opinii Michała Stępnia, żeby rozwiązania przemysłu 4.0 były lepiej wdrażane, potrzebny jest duży nakład intelektualny po stronie szeroko pojętego inżynieringu. Potrzeba też więcej organizacji, które pomogłyby w implementacji nowych technologii, tak jak np. jest to w Niemczech czy w Czechach, Słowacji i Węgrzech, gdzie wskutek ulokowania wielu fabryk motoryzacyjnych tzw. back office jest lepiej rozwinięty niż w Polsce.

Kluczowe będą jednak pieniądze.

- Rozsądnie byłoby teraz oszczędzać, oglądać złotówkę z każdej strony, zanim się ją wyda. Wiele firm będzie do inwestycji podchodzić bardziej restrykcyjnie. Obawiam się, że inwestycje w przemysł 4.0 ucierpią pierwsze, ale będzie to chwilowy przystanek, nie ma od nich odwrotu - mówił.

