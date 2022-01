Światowy przemysł lotniczy w 2025 r. powinien wrócić do poziomu z 2019 r. – poinformował w poniedziałek w Krakowie Luis Felipe de Oliveira, dyrektor generalny Międzynarodowej Rady Portów Lotniczych. Jak zwrócił uwagę, w Europie poziom ruchu pasażerskiego spadł o 61 proc.

Bliski Wschód i Europa najbardziej odczuły skutki pandemii i mimo wzrostów w 2021 ruch pasażerski na Bliskim Wschodzie jest nadal o prawie 70 proc. niższy niż w 2019 r., a w Europie o 61 proc. - powiedział Luis Felipe de Oliveira

Jesteśmy na poziomie ok. 40 proc. naszych możliwości. Z powodu pandemii lotniska odnotowały w 2021 r. spadki przychodów o 55 proc., czyli o 111 mld dolarów - zaznaczył.

Najmniej skutki pandemii odczuły krajowe rynki lotnicze m.in. w Chinach, Indiach, Brazylii, Rosji, USA. Tam szybciej ruch lotniczy wrócił do stanu sprzed 2019 r., w niektórych obszarach osiągnął już poziom 100 proc. w porównaniu do 2019 r. - dodał.

Luis Felipe de Oliveira, dyrektor generalny Międzynarodowej Rady Portów Lotniczych (ACI World - Airports Council International World) poinformował w poniedziałek w Krakowie, że rok 2019 był najlepszym w historii sektora lotniczego, ale osiągnięcie poziomów sprzed dwóch lat będzie możliwe w 2025. Zdaniem dyrektora rynki krajowe odbudują się szybciej.

Jak zauważył Luis Felipe de Oliveira, Bliski Wschód i Europa najbardziej odczuły skutki pandemii i mimo wzrostów w 2021 ruch pasażerski na Bliskim Wschodzie jest nadal o prawie 70 proc. niższy niż w 2019 r., a w Europie o 61 proc. "Czyli jesteśmy na poziomie ok. 40 proc. naszych możliwości" - powiedział dyrektor ACI World.

Zaznaczył, że z powodu pandemii lotniska odnotowały w 2021 r. spadki przychodów o 55 proc., czyli o 111 mld dolarów.

Zgodnie z przekazanymi przez dyrektora informacjami, najmniej skutki pandemii odczuły krajowe rynki lotnicze m.in. w Chinach, Indiach, Brazylii, Rosji, USA. "Tam szybciej ruch lotniczy wrócił do stanu sprzed 2019 r., w niektórych obszarach osiągnął już poziom 100 proc. w porównaniu do 2019 r." - powiedział.

Sytuacja lotniska w Krakowie jest podobna do sytuacji innych europejskich portów.

Zgodnie z danymi Kraków Airport, w 2021 r. lotnisko obsłużyło ponad 3 mln pasażerów, w 2020 - prawie 2,6 mln, a w 2019 ponad 8,4 mln pasażerów. Ruch pasażerski spadł więc o ok. 63 proc. w stosunku do 2019 r. Przychody lotniska w 2020 r. wyniosły poniżej 120 mln zł, a w 2019 - ponad 300 mln zł.

W 2022 r. Kraków Airport planuje obsłużyć 5,4 mln pasażerów, co stanowić będzie 65 proc. ruchu pasażerskiego z 2019 r. "Naszym wyzwaniem jest powracać do realiów z 2019 r." - powiedział w poniedziałek na konferencji prasowej prezes lotniska Radosław Włoszek. Równocześnie zwrócił uwagę, że prognozy te są uzależnione od dalszej sytuacji związanej z pandemią.

Wśród tegorocznych planów lotniska jest uruchomienie nowego połączenia do Dubaju (linie Wizz Air). Do miasta tego można podróżować też dzięki linii Flydubai. Od 15 kwietnia z Krakowa będzie można polecieć do Lubeki, dzięki liniom Lubeck Air. Od sezonu letniego 2022 roku Ryanair zapowiedział powrót połączenia Kraków - Norymberga.

Kluczową inwestycją tego roku ma być budowa nowej drogi startowej. Lotnisko czeka na wydanie ostatecznej decyzji środowiskowej dla tego przedsięwzięcia. Terminal cargo, jak wszystkie pozostałe inwestycje planowane na lotnisku, przeszedł już formalności związane z pozyskiwaniem niezbędnych pozwoleń. Kraków Airport wszczął postępowanie przetargowe mające wyłonić wykonawcę, ale ze względu na sytuację pandemiczną, procedury zostały przełożone na 2022.

Od 13 do 15 września Kraków Airport ma być gospodarzem globalnego szczytu branży lotniczej - ACI Customer Experience Global Summit.

ACI World, z siedzibą główną w Monrealu w Kandzie, działa od 1991 r. Organizacja skupia 2 tys. lotnisk na całym świecie.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl